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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к вратарю «Локомотива»

    Вадим Шпинев, агент голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал новость, что «Манчестер Сити» следит за его клиентом.

    – Бывший тренер вратарей «Локомотива» Александр Криворучко заявил, что Худяков на карандаше у «Манчестер Сити». В ближайшее время такой переход возможен будет?

    – Зачем я буду комментировать слова Криворучко? Если человек что-то говорит, наверное, у него есть какая-то информация. Вдруг он что-то слышал или придумал. Один из трeх вариантов.

    – У вас есть информации про интерес «Манчестер Сити» к Даниилу?

    – У меня много информации, которая не подлежит огласке. Информацию надо подавать тогда, когда она готова, обсуждена и все факты совершены. Тогда можно делиться с кем-то ещe.

    Варианты, которые есть у меня, все для внутреннего употребления. О них должны знать футболист, я и третья сторона.

    Пока мы молчим. Это обычный процесс, связанной с судьбой каждого футболиста.

    Я не знаю, что будет в будущем, и получит ли «Локомотив» предложение по трансферу Худякова в ближайшее время, но я надеюсь, что такое будет возможно.

    • 19-летний Худяков – воспитанник «Локо».
    • Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    02.03.2023 22:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 4 марта, 19:48

      По моему мнению Локомотив напропускал в первом круге кучу голов именно из-за Худякова! и сейчас стоит на вылет - а интерес МАнСити - это просто вообще смешно даже!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 3 марта, 14:26

      К сожалению для Худякова в Локомотиве сейчас Лантратов будет вратарем №1. А так обычные агентские игры.

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > zigbert 4 марта, 19:49

      Лантратов, который даже не знает, что до удара, в момент пробития пенальти, вратарь не должен отрывать ноги от линии ворот!Я после такого его вообще бы никогда не ставил!))))

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 3 марта, 00:16

      Эдерсона на лавку, Данилку в ворота. Дас ист фантастишь! )

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 2 марта, 22:51

      Гвардиола мне сказал, что лично заинтересован в этом переходе

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