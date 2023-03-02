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  • Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к вратарю «Локомотива»

Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к вратарю «Локомотива»

2 марта 2023, 22:40
5

Вадим Шпинев, агент голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал новость, что «Манчестер Сити» следит за его клиентом.

– Бывший тренер вратарей «Локомотива» Александр Криворучко заявил, что Худяков на карандаше у «Манчестер Сити». В ближайшее время такой переход возможен будет?

– Зачем я буду комментировать слова Криворучко? Если человек что-то говорит, наверное, у него есть какая-то информация. Вдруг он что-то слышал или придумал. Один из трeх вариантов.

– У вас есть информации про интерес «Манчестер Сити» к Даниилу?

– У меня много информации, которая не подлежит огласке. Информацию надо подавать тогда, когда она готова, обсуждена и все факты совершены. Тогда можно делиться с кем-то ещe.

Варианты, которые есть у меня, все для внутреннего употребления. О них должны знать футболист, я и третья сторона.

Пока мы молчим. Это обычный процесс, связанной с судьбой каждого футболиста.

Я не знаю, что будет в будущем, и получит ли «Локомотив» предложение по трансферу Худякова в ближайшее время, но я надеюсь, что такое будет возможно.

  • 19-летний Худяков – воспитанник «Локо».
  • Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Карабах Гент Худяков Даниил
Комментарии (5)
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jek718875
1677786704
Гвардиола мне сказал, что лично заинтересован в этом переходе
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DOCTOR PENALTY
1677791765
Эдерсона на лавку, Данилку в ворота. Дас ист фантастишь! )
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zigbert
1677842803
К сожалению для Худякова в Локомотиве сейчас Лантратов будет вратарем №1. А так обычные агентские игры.
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ArReal
1677948490
По моему мнению Локомотив напропускал в первом круге кучу голов именно из-за Худякова! и сейчас стоит на вылет - а интерес МАнСити - это просто вообще смешно даже!
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