Агент Худякова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити» к вратарю «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, прокомментировал новость, что «Манчестер Сити» следит за его клиентом.

– Бывший тренер вратарей «Локомотива» Александр Криворучко заявил, что Худяков на карандаше у «Манчестер Сити». В ближайшее время такой переход возможен будет?

– Зачем я буду комментировать слова Криворучко? Если человек что-то говорит, наверное, у него есть какая-то информация. Вдруг он что-то слышал или придумал. Один из трeх вариантов.

– У вас есть информации про интерес «Манчестер Сити» к Даниилу?

– У меня много информации, которая не подлежит огласке. Информацию надо подавать тогда, когда она готова, обсуждена и все факты совершены. Тогда можно делиться с кем-то ещe.

Варианты, которые есть у меня, все для внутреннего употребления. О них должны знать футболист, я и третья сторона.

Пока мы молчим. Это обычный процесс, связанной с судьбой каждого футболиста.

Я не знаю, что будет в будущем, и получит ли «Локомотив» предложение по трансферу Худякова в ближайшее время, но я надеюсь, что такое будет возможно.

19-летний Худяков – воспитанник «Локо».

Он провел 14 матчей в сезоне РПЛ.

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