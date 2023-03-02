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  • Осинькин отреагировал на слова Заремы, которая назвала его лучшим российским тренером

Осинькин отреагировал на слова Заремы, которая назвала его лучшим российским тренером

2 марта 2023, 17:34
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая назвала его лучшим российским тренером.

– Не так часто руководители клубов выделяют того или иного тренера, футболиста. Конечно, это приятно.

Мы с Черновым, Пруцевым, Зиньковским были много времени вместе, вместе росли. Приятно, что уровень, который они получили у нас, позволяет им быть конкурентоспособными в таких клубах, как «Спартак».

– У таких тренеров, как Курбан Бердыев, например, многие игроки выходят на пик, но потом не могут повторить его в других клубах.

– Это не камень в их огород. Это прежде всего говорит о том, что такие тренеры умеют вытащить из игрока всe лучшее, что в нeм есть, и строят игру на лучших качествах футболиста. И не всегда потом эти качества могут быть востребованы в других клубах.

  • Осинькин тренирует «Крылья» с лета 2020 года.
  • Команда ушла на зимний перерыв на 11-м месте в РПЛ.
  • Самарцы при этом тренере провели 106 матчей: 61 победа, 16 ничьих, 29 поражений.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Осинькин Игорь Салихова Зарема
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1677781577
Зачастую в других клубах тренеры - в силу своей низкой квалификации - не знают что с этими качествами делать. **
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zigbert
1677782612
Конечно заслуга Осинькина по работе в Крыльях заметна. Взять хотя бы Евгеньева и Рассказова, которые были списаны из своих команд, здесь они начали показывать неплохой футбол.
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alefreddy
1677829018
действительно хороший тренер КС после потери игроков как Феникс возрождаются
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