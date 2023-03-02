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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Осинькин отреагировал на слова Заремы, которая назвала его лучшим российским тренером

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слова Заремы Салиховой, которая назвала его лучшим российским тренером.

    – Не так часто руководители клубов выделяют того или иного тренера, футболиста. Конечно, это приятно.

    Мы с Черновым, Пруцевым, Зиньковским были много времени вместе, вместе росли. Приятно, что уровень, который они получили у нас, позволяет им быть конкурентоспособными в таких клубах, как «Спартак».

    – У таких тренеров, как Курбан Бердыев, например, многие игроки выходят на пик, но потом не могут повторить его в других клубах.

    – Это не камень в их огород. Это прежде всего говорит о том, что такие тренеры умеют вытащить из игрока всe лучшее, что в нeм есть, и строят игру на лучших качествах футболиста. И не всегда потом эти качества могут быть востребованы в других клубах.

    • Осинькин тренирует «Крылья» с лета 2020 года.
    • Команда ушла на зимний перерыв на 11-м месте в РПЛ.
    • Самарцы при этом тренере провели 106 матчей: 61 победа, 16 ничьих, 29 поражений.

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    Источник: Metaratings

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    02.03.2023 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 3 марта, 10:36

      действительно хороший тренер КС после потери игроков как Феникс возрождаются

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 21:43

      Конечно заслуга Осинькина по работе в Крыльях заметна. Взять хотя бы Евгеньева и Рассказова, которые были списаны из своих команд, здесь они начали показывать неплохой футбол.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 21:26

      Зачастую в других клубах тренеры - в силу своей низкой квалификации - не знают что с этими качествами делать. **

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