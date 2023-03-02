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Зарема назвала лучшего российского тренера

2 марта 2023, 12:35
3

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, похвалила главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Браво, Осинькин! Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет свой атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически.

На мой взгляд, сейчас Игорь Витальевич – лучший российский тренер. Спасибо ему за Пруцева, Зиньковского и Чернова.

Высока вероятность, что Рассказов станет лучшим на этой позиции в РПЛ, как Кофрие во Франции. Хочется, чтобы у самарских болельщиков Николай стал любимчиком», – заявила Зарема.

  • Осинькин тренирует «Крылья» с лета 2020 года.
  • Команда ушла на зимний перерыв на 11-м месте в РПЛ.
  • Самарцы при этом тренере провели 106 матчей: 61 победа, 16 ничьих, 29 поражений.

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Источник: Metaratings
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1677753249
Вот тут я с ней согласен....но ни никак не страстотерпец Серёжа Семак
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DOCTOR PENALTY
1677754849
Вчера Колян Рассказов был хорош.
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jek718875
1677758067
Я уж подумал она скажет, лучший тренер РПЛ,Л.Федун
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