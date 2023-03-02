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    Зарема назвала лучшего российского тренера

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, похвалила главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

    «Браво, Осинькин! Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет свой атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически.

    На мой взгляд, сейчас Игорь Витальевич – лучший российский тренер. Спасибо ему за Пруцева, Зиньковского и Чернова.

    Высока вероятность, что Рассказов станет лучшим на этой позиции в РПЛ, как Кофрие во Франции. Хочется, чтобы у самарских болельщиков Николай стал любимчиком», – заявила Зарема.

    • Осинькин тренирует «Крылья» с лета 2020 года.
    • Команда ушла на зимний перерыв на 11-м месте в РПЛ.
    • Самарцы при этом тренере провели 106 матчей: 61 победа, 16 ничьих, 29 поражений.

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    Источник: Metaratings

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    02.03.2023 12:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7083

      Semenycch 2 марта, 17:47

      Эта глупая жена бездарного мужа по прежнему веселит интернет пространство своими высказываниями.

      0
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      Рейтинг: +1052

      Спартач80 > Semenycch 2 марта, 18:59

      Расскажи мне,развалюха ты бесполезная,чего добился в жизни ты?...

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      Рейтинг: +2087

      jek718875 2 марта, 14:54

      Я уж подумал она скажет, лучший тренер РПЛ,Л.Федун

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 14:00

      Вчера Колян Рассказов был хорош.

      0
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      Рейтинг: +2157

      Красногвардейчик 2 марта, 13:34

      Вот тут я с ней согласен....но ни никак не страстотерпец Серёжа Семак

      0
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      Рейтинг: +14311

      Алексей З 2 марта, 12:58

      Зарема в футболе разбирается побольше многих спецов с матч-тв и завсегдатаев Бомбардира.

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