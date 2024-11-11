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    • Осинькин – о результатах «Крыльев Советов»: «Какое-то колдовство против нас»

    Осинькин – о результатах «Крыльев Советов»: «Какое-то колдовство против нас»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги домашнего матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

    • Гол у самарцев в этой игре забил Игорь Дмитриев на 60-й минуте. У ЦСКА отличились Игорь Дивеев на 45+5-й и Данил Круговой на 84-й.
    • «Крылья Советов» продлили серию без побед в чемпионате до 7 матчей и располагаются на 12‑м месте в РПЛ с 12 очками.
    • Осинькина вскоре могут заменить на Сергея Игнашевича или Владимира Федотова.

    «Время лечит. Матч с «Акроном» прошел в самое неудачное время. Неважно, дерби это или матч с кем-то из первой тройки или из последней. Психологически команды не было. Всю неделю мы работали над психологическим состоянием. У нас еще травмы добавили проблем. Было сложно дать стабильность. Кроме того, «Крылья» всегда были узнаваемы с позиции скорости, мы ее немного потеряли. Все это время мы ребят на это настраивали.

    Сегодня скорость была, хорошая игра с нашей стороны. Но, как видите, какое-то колдовство продолжается против нас», – сказал Осинькин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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