Осинькин – о результатах «Крыльев Советов»: «Какое-то колдовство против нас»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги домашнего матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

Гол у самарцев в этой игре забил Игорь Дмитриев на 60-й минуте. У ЦСКА отличились Игорь Дивеев на 45+5-й и Данил Круговой на 84-й.

«Крылья Советов» продлили серию без побед в чемпионате до 7 матчей и располагаются на 12‑м месте в РПЛ с 12 очками.

Осинькина вскоре могут заменить на Сергея Игнашевича или Владимира Федотова.

«Время лечит. Матч с «Акроном» прошел в самое неудачное время. Неважно, дерби это или матч с кем-то из первой тройки или из последней. Психологически команды не было. Всю неделю мы работали над психологическим состоянием. У нас еще травмы добавили проблем. Было сложно дать стабильность. Кроме того, «Крылья» всегда были узнаваемы с позиции скорости, мы ее немного потеряли. Все это время мы ребят на это настраивали.

Сегодня скорость была, хорошая игра с нашей стороны. Но, как видите, какое-то колдовство продолжается против нас», – сказал Осинькин.

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