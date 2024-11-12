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    • Семин назвал Осинькина заложником ситуации в «Крыльях Советов»

    Семин назвал Осинькина заложником ситуации в «Крыльях Советов»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил ситуацию с возможным увольнением Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

    – Пора увольнять Осинькина?

    – Осинькин – заложник ситуации. Ему то дадут игроков, то этих же игроков забирают. Поэтому ему сложно создать стабильную и уверенную команду. Всегда было, что если от одного агента в команде больше трех человек, то всегда есть конфликтные ситуации. Поэтому «Крыльям» очень и очень тяжело.

    – Осинькин еще может как-то исправить ситуацию?

    – Я уже сказал, что он заложник ситуации, а исправит он ее или нет… Большие изменения каждый раз в составе.

    – Если все-таки Игнашевич возглавит команду, то будут изменения?

    – Здесь, на сегодняшний момент, от тренера не так уж и много зависит.

    • «Крылья Советов» не побеждают в чемпионате России семь матчей подряд.
    • Самарцы находятся на 12-м месте с 12 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днём»

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