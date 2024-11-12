Семин назвал Осинькина заложником ситуации в «Крыльях Советов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил ситуацию с возможным увольнением Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

– Пора увольнять Осинькина?

– Осинькин – заложник ситуации. Ему то дадут игроков, то этих же игроков забирают. Поэтому ему сложно создать стабильную и уверенную команду. Всегда было, что если от одного агента в команде больше трех человек, то всегда есть конфликтные ситуации. Поэтому «Крыльям» очень и очень тяжело.

– Осинькин еще может как-то исправить ситуацию?

– Я уже сказал, что он заложник ситуации, а исправит он ее или нет… Большие изменения каждый раз в составе.

– Если все-таки Игнашевич возглавит команду, то будут изменения?

– Здесь, на сегодняшний момент, от тренера не так уж и много зависит.

«Крылья Советов» не побеждают в чемпионате России семь матчей подряд.

Самарцы находятся на 12-м месте с 12 очками.

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