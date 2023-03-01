Нагучев – о Дзюбе: «Рассуждает как подросток. Почти каждый спортсмен живет в вакууме»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну.

«Нобель сделал блестящее интервью с Дзюбой. Что там Артем наговорил – его дело и его ответственность. Ему 34, он уже должен осознавать эту ответственность и риски. Должен бы. Но этого не произойдет в обозримом будущем. Такова мера его понимания.

Это интервью – новое подтверждение, что почти каждый спортсмен живет в вакууме. Слишком узкий круг общения. Нет места и времени увидеть жизнь как она есть. Таков уж быт профессии.

Дзюба рассуждает как подросток, признается в этом, и рассматривать разговор придется именно так. Взрослый поговорил с наивным 15-летним малым, у которого скоро первая любовь, институт, разочарования, удачи. Все впереди, в общем-то.

Когда-то давно Рио Фердинанд вдруг понял, что его коллеги, миллионеры и суперзвезды понятия не имеют как жить, если не надо ходить на трени, играть и уезжать в отпуск на Мальдивы. У Рио фонд помощи футболистам с посткарьерной депрессией. Она наступает, когда выяснишь, что все вообще не так, как ты представлял, а дома лампочку придется вкручивать самостоятельно или позвонить в специальную службу, чтоб пришли и вкрутили. Было такое, да.

Вот Дима Шнякин иногда проводит лекции для футболистов, рассказывает о важности коммуникации с аудиторией. Тоже шаг навстречу неспортивной жизни. Надо признать, она очень интересная. Артем узнает, когда вырастет. Его ждут потрясающие открытия. Это неизбежно», – написал Нагучев.

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