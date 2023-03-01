Дзюба объяснил, почему не разговаривает с Семаком

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что не общается с главным тренером команды Сергеем Семаком.

– Ты допускаешь, что Семак и Александр Медведев говорили: «Дзюба недоволен нашей стратегией и трансферной политикой. Зачем он нужен? Отпустим и все». И идут слухи, что Дзюба недоволен.

– За спиной – возможно. У нас с Богданычем была договоренность всегда говорить друг другу в лицо. Если он это делал за спиной, а я не исключаю этого, то это на его совести.

С Медведевым мы всегда дружили хорошо до последних моментов, когда разошлись. Мой посыл был в том, что мы теряем костяк. Что уходят ребята, которые добывали победы – Лунев, Оздоев, Азмун, Дзюба, Иванович, Ракицкий, Жирков. Костяк убирали, почему? Мое мнение: не по футбольным причинам. Замечу: я не конфликтовал. У меня нет никаких претензий.

– Какой был разговор с Семаком, когда ты уходил из «Зенита»?

– Мы по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не последний, кто говорит «да» или «нет».

– Последний разговор с ним помнишь?

– Последнего разговора не было. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров.

Дзюба был в «Зените» с 2015 по 2022 год.

С командой он выиграл 4 чемпионства.

Нынешний контракт Дзюбы «Локо» действует до лета.

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