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Дзюба объяснил, почему не разговаривает с Семаком

1 марта 2023, 11:48
7

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что не общается с главным тренером команды Сергеем Семаком.

– Ты допускаешь, что Семак и Александр Медведев говорили: «Дзюба недоволен нашей стратегией и трансферной политикой. Зачем он нужен? Отпустим и все». И идут слухи, что Дзюба недоволен.

– За спиной – возможно. У нас с Богданычем была договоренность всегда говорить друг другу в лицо. Если он это делал за спиной, а я не исключаю этого, то это на его совести.

С Медведевым мы всегда дружили хорошо до последних моментов, когда разошлись. Мой посыл был в том, что мы теряем костяк. Что уходят ребята, которые добывали победы – Лунев, Оздоев, Азмун, Дзюба, Иванович, Ракицкий, Жирков. Костяк убирали, почему? Мое мнение: не по футбольным причинам. Замечу: я не конфликтовал. У меня нет никаких претензий.

– Какой был разговор с Семаком, когда ты уходил из «Зенита»?

– Мы по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не последний, кто говорит «да» или «нет».

– Последний разговор с ним помнишь?

– Последнего разговора не было. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров.

  • Дзюба был в «Зените» с 2015 по 2022 год.
  • С командой он выиграл 4 чемпионства.
  • Нынешний контракт Дзюбы «Локо» действует до лета.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (7)
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portero
1677661170
Дзюбило наверное прав только в том что Богданыч не решает в Зените. Он даже с заменами всегда тупит, такое впечатление что ждёт команды..... Дзюба ты же никого не слышишь, кроме себя, как с тобой говорить???.
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qawzsexdr
1677661309
Как обычно наплел наболтал, выставил себя жертвой
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Азбука
1677661545
"... уходят ребята, которые добывали победы — Лунев, Оздоев, Азмун, Дзюба, Иванович, Ракицкий, Жирков"_____Ужасный Семак выдавил из команды таких футболистов((. Лень писать по каждому, но для любого ясно, что всех перечисленных не выживали из команды, а на их позицию приходилось искать с большим трудом более-менее достойную замену.
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neveldomha
1677663375
Трепло с кучей комплексов и с возрастом этот дзюбовский недостаток не проходит. Ракицкий хлопнул дверью по известным причинам, Азмун обманул, Лунев просто г....н, все остальные ушли достойно. Да и у Жиркова с Семаком вполне себе дружеские отношения и по сей день. А Оздоев не раз заявлял об уважительном отношении к Семаку.
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JTherry
1677665258
что-то рукаку про "костяк" в бом.жарне явно ляпнул, как когда-то про Эмери... чувствуется обида на Сельдереича, что не разговаривал с ним, не сошлись характерами...)
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порт
1677667618
Азмуна наверное не может простить, вот и злится.
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