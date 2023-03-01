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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба объяснил, почему не разговаривает с Семаком

    Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что не общается с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    – Ты допускаешь, что Семак и Александр Медведев говорили: «Дзюба недоволен нашей стратегией и трансферной политикой. Зачем он нужен? Отпустим и все». И идут слухи, что Дзюба недоволен.

    – За спиной – возможно. У нас с Богданычем была договоренность всегда говорить друг другу в лицо. Если он это делал за спиной, а я не исключаю этого, то это на его совести.

    С Медведевым мы всегда дружили хорошо до последних моментов, когда разошлись. Мой посыл был в том, что мы теряем костяк. Что уходят ребята, которые добывали победы – Лунев, Оздоев, Азмун, Дзюба, Иванович, Ракицкий, Жирков. Костяк убирали, почему? Мое мнение: не по футбольным причинам. Замечу: я не конфликтовал. У меня нет никаких претензий.

    – Какой был разговор с Семаком, когда ты уходил из «Зенита»?

    – Мы по сей день не общаемся. У нас нет никакого конфликта. Мы просто не разговариваем, и все. Он не захотел подходить, последнее время избегал нас с Оздоевым. Ему, наверное, было неудобно все сказать в лицо. Может быть, он не решает, кто останется в команде, а кто нет. Наверное, пожелания говорит, но не последний, кто говорит «да» или «нет».

    – Последний разговор с ним помнишь?

    – Последнего разговора не было. Сергей Богданович избегает неприятных разговоров.

    • Дзюба был в «Зените» с 2015 по 2022 год.
    • С командой он выиграл 4 чемпионства.
    • Нынешний контракт Дзюбы «Локо» действует до лета.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 11:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6325

      порт 1 марта, 13:46

      Азмуна наверное не может простить, вот и злится.

      2
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 1 марта, 13:28

      про костяк конечно на врал что их выживали с команды

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28759

      JTherry 1 марта, 13:07

      что-то рукаку про "костяк" в бом.жарне явно ляпнул, как когда-то про Эмери... чувствуется обида на Сельдереича, что не разговаривал с ним, не сошлись характерами...)

      3
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 1 марта, 12:36

      Трепло с кучей комплексов и с возрастом этот дзюбовский недостаток не проходит. Ракицкий хлопнул дверью по известным причинам, Азмун обманул, Лунев просто г....н, все остальные ушли достойно. Да и у Жиркова с Семаком вполне себе дружеские отношения и по сей день. А Оздоев не раз заявлял об уважительном отношении к Семаку.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +612

      Номэд 1 марта, 12:07

      Ясно только одно: семак физручелло, дзюба дрочелло, пи.д.орский пнязь на сайте самый тупачелоо.

      6
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      Рейтинг: +743

      Азбука 1 марта, 12:05

      "... уходят ребята, которые добывали победы — Лунев, Оздоев, Азмун, Дзюба, Иванович, Ракицкий, Жирков"_____Ужасный Семак выдавил из команды таких футболистов((. Лень писать по каждому, но для любого ясно, что всех перечисленных не выживали из команды, а на их позицию приходилось искать с большим трудом более-менее достойную замену.

      4
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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 1 марта, 12:01

      Как обычно наплел наболтал, выставил себя жертвой

      1
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      Рейтинг: +67524

      portero 1 марта, 11:59

      Дзюбило наверное прав только в том что Богданыч не решает в Зените. Он даже с заменами всегда тупит, такое впечатление что ждёт команды.....
      Дзюба ты же никого не слышишь, кроме себя, как с тобой говорить???.

      5
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      Рейтинг: +3504

      serhio80 > portero 1 марта, 12:19

      А зачем говорить с поленом? Ему если в голову мячом кто-то попадёт и удачно мяч отскочит оно тогда просыпается

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