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  • Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну»

Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну»

1 марта 2023, 10:54
12

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что поддерживает президента страны Владимира Путина.

«Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История рассудит всe глобально в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже это не скрываю. За свою страну. И верю, что всe будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История уже потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело.

Сам анализировать? Это долгий разговор. Мы можем беседовать уже нефутбольно. Но глобально: я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Нету вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько каких-то мифических созданий появляется, небинарных личностей, ещe что-то. Я прочитал интервью актрисы: «Считаю, что для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Господи, ты сыграла женщину! Конечно, хорошо сыграла! Не мужика же играла!

Горжусь этим очень сильно, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет – в нашей стране мужчина с женщиной. Родители – папа и мама. Ценности – семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне очень не нравится», – сказал Дзюба.

  • Дзюба был на встрече с Путиным после чемпионата мира-2018, где Россия дошла до 1/4 финала.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Путин Владимир
Комментарии (12)
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Persona_non_Grata
1677660557
Запишись добровольцем для борьбы с полчищем геев и трансгендеров - на футбольном поле от тебя всё равно уже толку не много )))
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Plyash
1677661498
Что же ты при отборе отказался играть за сборную своей страны,вошь паршивая?
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Лев Львов
1677663812
В Госдуму захотел?
Ответить
NewLife
1677666714
Оооо, методичку получил и озвучил. Теперь в Думу без экзамена))
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RealDiMoNMadrid
1677669603
Через пару лет по-другому запоёт)
Ответить
ivany4
1677670747
Ну явно у дрочера какие-то неполадки на гендерной почве. А как же все остальное - любовь к своей сборной, защите интересов страны, и т.д?
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paracetamol
1677673342
А иди-ка ты, Тёма, в ЧВК Вагнера!
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АЛЕКС 58
1677676926
Путин не Россия! Путины приходят и уходят,а страна остаётся навсегда!
Ответить
Добрый Бобер
1677746517
"За Путина" и "За Россию" - это взаимоисключающие выражения.
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