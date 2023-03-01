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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что поддерживает президента страны Владимира Путина.

    «Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История рассудит всe глобально в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже это не скрываю. За свою страну. И верю, что всe будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История уже потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело.

    Сам анализировать? Это долгий разговор. Мы можем беседовать уже нефутбольно. Но глобально: я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Нету вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько каких-то мифических созданий появляется, небинарных личностей, ещe что-то. Я прочитал интервью актрисы: «Считаю, что для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Господи, ты сыграла женщину! Конечно, хорошо сыграла! Не мужика же играла!

    Горжусь этим очень сильно, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет – в нашей стране мужчина с женщиной. Родители – папа и мама. Ценности – семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне очень не нравится», – сказал Дзюба.

    • Дзюба был на встрече с Путиным после чемпионата мира-2018, где Россия дошла до 1/4 финала.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 10:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 2 марта, 11:41

      "За Путина" и "За Россию" - это взаимоисключающие выражения.

      1
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 1 марта, 16:22

      Путин не Россия! Путины приходят и уходят,а страна остаётся навсегда!

      4
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 15:22

      А иди-ка ты, Тёма, в ЧВК Вагнера!

      3
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 1 марта, 14:39

      Ну явно у дрочера какие-то неполадки на гендерной почве.
      А как же все остальное - любовь к своей сборной, защите интересов страны, и т.д?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 1 марта, 14:28

      Не задавайте больше вопросов этому идиоту, чем дальше тем глупее.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +171

      RealDiMoNMadrid 1 марта, 14:20

      Через пару лет по-другому запоёт)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7193

      Из Твери Леха > RealDiMoNMadrid 1 марта, 17:00

      и что будет через пару лет?

      1
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > RealDiMoNMadrid 1 марта, 17:05

      Так он по-другому пел не далее, чем год назад. В соцсетях писал о необходимости скорейшего мира , в интервью рассказывал о своих родственниках на Украине. Видно повздорил с ними, вот и переобулся. Про таких как раз и сказано: "Патриотизм" - последнее прибежище негодяев".

      1
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 13:31

      Оооо, методичку получил и озвучил. Теперь в Думу без экзамена))

      9
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      Рейтинг: +76

      Лев Львов 1 марта, 12:43

      В Госдуму захотел?

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +14469

      playsh 1 марта, 12:04

      Что же ты при отборе отказался играть за сборную своей страны,вошь паршивая?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1478

      elessar arnor 1 марта, 11:50

      при этих ценностях рождаемость низкая/большое кол-во разводов и неполноценных семей, вот они какие традиционные ценности)

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