Дзюба: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал понять, что поддерживает президента страны Владимира Путина.

«Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История рассудит всe глобально в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже это не скрываю. За свою страну. И верю, что всe будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История уже потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело.

Сам анализировать? Это долгий разговор. Мы можем беседовать уже нефутбольно. Но глобально: я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Нету вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько каких-то мифических созданий появляется, небинарных личностей, ещe что-то. Я прочитал интервью актрисы: «Считаю, что для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Господи, ты сыграла женщину! Конечно, хорошо сыграла! Не мужика же играла!

Горжусь этим очень сильно, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет – в нашей стране мужчина с женщиной. Родители – папа и мама. Ценности – семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне очень не нравится», – сказал Дзюба.

Дзюба был на встрече с Путиным после чемпионата мира-2018, где Россия дошла до 1/4 финала.

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