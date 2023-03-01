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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба – о европейцах: «Вообще их терпеть не могу, они сняли свои маски. Не поеду играть в Англию, если позовут»

    Нападающий «Локомотив» Артем Дзюба объяснил, почему не хочет играть в Европе

    – К твоим цитатам. «Русская земля – это прям мое». Ты сказал так недавно после ухода из «Аданы». Почему?

    – Я всегда это ощущал внутри себя. Я долго думал, когда у меня были моменты куда-то уехать – в Германию, в Италию… Я очень в Англию хотел в один период, но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали – меня не позовут – я бы не поехал.

    – Почему?

    – Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен. Это некрасиво. Они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу.

    Я почувствовал в Турции, что мне не хватает русской речи. Это банально, но первое, что я сделал, когда приехал в Россию: (глубоко вдохнул – прим. «Бомбардира») «Наконец-то я дома». Прямо все ушло, мне было очень тяжело в Турции.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 13:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +346

      crf575757 1 марта, 17:00

      Да кому ты сейчас нужен кроме вылетающего Локомотива!

      0
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 16:43

      "Даже если бы меня позвали "
      ЕСЛИ )))

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > NewLife 1 марта, 16:52

      - Вранье это все про мою женитьбу на принцессе, - сказал одноглазый. - Терпеть не могу принцесс, и никто не сможет уговорить меня жениться на принцессе. - Что ж, сказал Ходжа Насреддин, - если бы тебя все-таки удалось уговорить на это, я бы сказал, что главное сделано. Останется всего-навсего уговорить принцессу выйти за такого красавца, как ты. (с)

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      Рейтинг: +61

      E5 1 марта, 14:28

      где-то в студии Жириновский в голосину орёт

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      Рейтинг: +1669

      vmonomah17 1 марта, 14:12

      Если бы условный МЮ предложил Артемке контракт на 1,5-2 млн фунтов в месяц с гарантией игры в основном составе. то он побежал бы как миленький, при этом осудил бы российскую власть перед отъездом)))

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      Рейтинг: +11331

      alp > vmonomah17 1 марта, 14:29

      Дзюба в основном составе МЮ? похоже на анекдот..

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 1 марта, 13:47

      В Англию позовут??? Артемка, да как ты мог о таком подумать??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))

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