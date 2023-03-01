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  • Дзюба – о европейцах: «Вообще их терпеть не могу, они сняли свои маски. Не поеду играть в Англию, если позовут»

Дзюба – о европейцах: «Вообще их терпеть не могу, они сняли свои маски. Не поеду играть в Англию, если позовут»

1 марта 2023, 13:35
6

Нападающий «Локомотив» Артем Дзюба объяснил, почему не хочет играть в Европе

– К твоим цитатам. «Русская земля – это прям мое». Ты сказал так недавно после ухода из «Аданы». Почему?

– Я всегда это ощущал внутри себя. Я долго думал, когда у меня были моменты куда-то уехать – в Германию, в Италию… Я очень в Англию хотел в один период, но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали – меня не позовут – я бы не поехал.

– Почему?

– Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен. Это некрасиво. Они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу.

Я почувствовал в Турции, что мне не хватает русской речи. Это банально, но первое, что я сделал, когда приехал в Россию: (глубоко вдохнул – прим. «Бомбардира») «Наконец-то я дома». Прямо все ушло, мне было очень тяжело в Турции.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (6)
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vmonomah17
1677669175
Если бы условный МЮ предложил Артемке контракт на 1,5-2 млн фунтов в месяц с гарантией игры в основном составе. то он побежал бы как миленький, при этом осудил бы российскую власть перед отъездом)))
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E5
1677670100
где-то в студии Жириновский в голосину орёт
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NewLife
1677678200
"Даже если бы меня позвали " ЕСЛИ )))
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crf575757
1677679209
Да кому ты сейчас нужен кроме вылетающего Локомотива!
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