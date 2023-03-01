Дзюба назвал своего главного друга из футбола

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал своих футбольных друзей.

— Кто три твоих главных друга в футболе?

— Тут мне трудно… Леонид Слуцкий — сто процентов, номер один, потому что мы с ним очень близко дружим. Второй пусть будет Станислав Черчесов. Но это люди, которых я просто уважаю и обожаю. Прямо другом из футбола могу назвать Слуцкого, с которым могу видеться, созваниваться, чем-то делиться.

Из футболистов какой-то период это был Лунев Андрюха, какой-то период Кокора, когда-то Магомед Оздоев — с ним и сейчас, в принципе, общаемся. Ярослав Ракицкий тоже. А так много ребят, с которыми я дружу, но чтобы прямо душа в душу, наверное, только Слуцкий.

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