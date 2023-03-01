Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба назвал своего главного друга из футбола

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал своих футбольных друзей.

    — Кто три твоих главных друга в футболе?

    — Тут мне трудно… Леонид Слуцкий — сто процентов, номер один, потому что мы с ним очень близко дружим. Второй пусть будет Станислав Черчесов. Но это люди, которых я просто уважаю и обожаю. Прямо другом из футбола могу назвать Слуцкого, с которым могу видеться, созваниваться, чем-то делиться.

    Из футболистов какой-то период это был Лунев Андрюха, какой-то период Кокора, когда-то Магомед Оздоев — с ним и сейчас, в принципе, общаемся. Ярослав Ракицкий тоже. А так много ребят, с которыми я дружу, но чтобы прямо душа в душу, наверное, только Слуцкий.

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 6
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 19:56
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 2 марта, 06:32

      а азмун? любовник, а не друг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 2 марта, 00:17

      Недотренер и просто свистодрыщь !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet 1 марта, 23:16

      А главная подруга Дуня Кулакова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 1 марта, 23:13

      Дзюба, ты Златана забыл упомянуть...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3504

      serhio80 1 марта, 23:00

      Дзб, у тебя из друзей и подруг правая и левая)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11