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    Какой вы футболист?

    Тарасов: «В чем секрет «Зенита»? Они не жалеют денег»

    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о «Зените».

    — Кто для вас сейчас лидер чемпионата, очевидно, «Зенит»?

    «Зенит» каждый сезон делает очень хорошие, качественные трансферы, которые дают результат — победы, медали и кубки. «Зенит», думаю, в этом сезоне, снова станет чемпионом.

    — В чем секрет «Зенита»?

    — Точечная трансферная политика, которую они ведут на протяжении многих лет. Не жалеют денег на хороших и качественных игроков, которые дают им результат.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Петербуржцы выиграли чемпионат России 4 раза подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс!

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    01.03.2023 16:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +612

      Номэд 1 марта, 17:38

      Государственных денег...

      0
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      Рейтинг: +743

      Азбука > Номэд 1 марта, 17:49

      Нет личных. Личных денег пенсионеров. С учётом, что основная прибыль Газпрома от экспорта, то пенсионеров, до не давних времён, европейских. Сейчас будут страдать пенсы Китая, Индии и Венгрии. Посочувствуй им и не пиши глупости сам.

      2
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 17:27

      Локо тоже не жалеет, и вылетает!

      1
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 16:51

      "Не жалеют денег на хороших и качественных игроков"
      Правильнее сказать : не жалеют чужих денег, что их жалеть.

      2
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      Рейтинг: +743

      Азбука > NewLife 1 марта, 17:52

      Траты осуществляются в пределах финансового фейр-плей УЕФА. Там определяют чьи деньги и сколько их .

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      Рейтинг: +743

      Азбука > NewLife 1 марта, 17:57

      За разъяснениями в УЕФА. Пока РФС ещё там.

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      Рейтинг: +17575

      NewLife > Азбука 1 марта, 18:00

      Понимаю, но как определить, чьи деньги (были наши, стали ваши))
      Все деньги в стране, кроме платежей из-за бугра,, это деньги частных и гос налогоплательщиков, даже нераспределенная прибыль Газпрома, это деньги акционеров, т.е. в основном в лице государства.

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      Рейтинг: +743

      Азбука > NewLife 1 марта, 19:05

      Государство звучит громко, но не конкретно. От лица государства в Газпроме свою главную долю имеет Росимущество (около 40 %акций). Эта контора получает дивиденды по акциям и их потребляет внутри на свои нужды. Главный взнос государству Газпром делает в виде налогов в гос. бюджет (типа около 40% с выручки было, а сейчас может и больше из-за СВО). Зенит и другие команды, спортсмены и соревнования спонсируются из отдельной статьи. Данная статья формируется в зависимости от доли прибыли компании. Зенит от части выделенных денег в этой статье и в пределах финансового фейр-плей УЕФА.

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