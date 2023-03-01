«Только идиот мог сказать такое». Футболистка-лесбиянка отреагировала на слова Дзюбы

Надежда Карпова, российская футболистка, сделавшая в прошлом году каминг-аут, отреагировала на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы про гендеры.
«Посмотрите, в его стране есть мужчина и женщина, вау!
Про аборты вообще непонятно. Особенно, когда тебя изнасиловал отчим и ты забеременела! Твою мать, какой стыд.
Интересно получается. То есть ты свои гендерные принадлежности всем показал, а другие тебе непонятны? Погугли, изучи что-нибудь, хватит только своими любоваться.
Только идиот в такой момент мог сказать такую *** [фигню]» – написала Карпова в социальной сети.
- Уроженка Ярославля Карпова с 2017 года играет в Испании.
- 27-летняя футболистка имеет в активе 24 матча и 6 голов за сборную России.
- В 2016 году Карпова стала лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Чертаново».
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Источник: Бомбардир.ру