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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Только идиот мог сказать такое». Футболистка-лесбиянка отреагировала на слова Дзюбы

    Надежда Карпова, российская футболистка, сделавшая в прошлом году каминг-аут, отреагировала на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы про гендеры.

    «Посмотрите, в его стране есть мужчина и женщина, вау!

    Про аборты вообще непонятно. Особенно, когда тебя изнасиловал отчим и ты забеременела! Твою мать, какой стыд.

    Интересно получается. То есть ты свои гендерные принадлежности всем показал, а другие тебе непонятны? Погугли, изучи что-нибудь, хватит только своими любоваться.

    Только идиот в такой момент мог сказать такую *** [фигню]» – написала Карпова в социальной сети.

    • Уроженка Ярославля Карпова с 2017 года играет в Испании.
    • 27-летняя футболистка имеет в активе 24 матча и 6 голов за сборную России.
    • В 2016 году Карпова стала лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Чертаново».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2023 15:25
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 1 марта, 18:28

      Вывести бы эту прош...ку Карпову в чисто поле. Прислонить к стенке, да пустить пулю в лоб. Прогрессивная общественность сердечное спасибо скажет.

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      Рейтинг: +2866

      nemolod 1 марта, 18:06

      Насчет обоих персон актуальна фраза из известного фильма - У КАЖДОГО СВОИ НЕДОСТАТКИ!

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      Рейтинг: +11331

      alp 1 марта, 18:04

      а кому интересно мнение какой то там лесбы?

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 1 марта, 17:44

      предлагаю новый тест на бомбардире:

      - вы осуждаете лгбт?
      - да.

      - вы смотрели лесбийское порно?
      - да.

      поздравляем, вы лицемерный кусок говна.

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан > сутулая собака и лисы 1 марта, 18:28

      Если есть ссылки на нормальное скинь. Какая то унылость и скукота. Похожи на недавно размороженных ощипанных куриц.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > Красногорск_Фан 1 марта, 19:51

      пёрпл битч, сия сиберия и другие девушки косплей-порно контента.

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      Рейтинг: +743

      Азбука 1 марта, 17:40

      Теперь Дзюба непременно должен ответить, а про завязавшийся высоко интеллектуальный диалог, Бомбардир будет нас своевременно информировать. Без новостей не останемся.

      1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 17:38

      У нее в трусах что-то болтается или нет ничего?

      1
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 1 марта, 17:37

      Дзюба конечно не силён умственно, но у Карповой с башкой вообще беда, которая её не просто разлагает, а убивает в прямом и переносном смысле этого глагола.

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      Рейтинг: +394

      TANNER 1 марта, 17:13

      письку полизала и сразу гонор появился

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      Рейтинг: +5307

      ААМ 1 марта, 17:05

      ЛГБТ нечего делать на ветке.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > ААМ 1 марта, 19:32

      А вам пернатым не тесно на этой ветке ?
      Она не меньше россиянка чем ты длбб.

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      Рейтинг: +1819

      gor77 1 марта, 16:47

      Бомбардир.((((((
      Надеюсь, вы в курсе, что ваш сайт нарушает закон о "за пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, включая смену пола, среди лиц любого возраста"???
      Тем более, что постоянно "объясняете" кто-что-когда.((( Или у вас редактор, мммм, как бы по-мягче написать, симпатизирует в эту сторону?)))
      И да, не забудьте меня забанить.)))))))

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > gor77 1 марта, 19:34

      В чём ты увидел пропаганду ?
      Она что призывает к однополой любви ?
      Чел высказал своё мнение , какие проблемы ?
      Если вы помешаны на этой теме , ищите проблемы в себе.

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