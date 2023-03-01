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  • «Только идиот мог сказать такое». Футболистка-лесбиянка отреагировала на слова Дзюбы

«Только идиот мог сказать такое». Футболистка-лесбиянка отреагировала на слова Дзюбы

1 марта 2023, 15:25
22

Надежда Карпова, российская футболистка, сделавшая в прошлом году каминг-аут, отреагировала на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы про гендеры.

«Посмотрите, в его стране есть мужчина и женщина, вау!

Про аборты вообще непонятно. Особенно, когда тебя изнасиловал отчим и ты забеременела! Твою мать, какой стыд.

Интересно получается. То есть ты свои гендерные принадлежности всем показал, а другие тебе непонятны? Погугли, изучи что-нибудь, хватит только своими любоваться.

Только идиот в такой момент мог сказать такую *** [фигню]» – написала Карпова в социальной сети.

  • Уроженка Ярославля Карпова с 2017 года играет в Испании.
  • 27-летняя футболистка имеет в активе 24 матча и 6 голов за сборную России.
  • В 2016 году Карпова стала лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Чертаново».

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (22)
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mihail200606
1677675249
Он то дебил,никто не спорит.. но и она не сильно интеллектом от него отличается,помоему...
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ilichkadr
1677675332
Дзюбины родственники начали подтягиваться............
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Красногорск_Фан
1677675936
А зачем вообще на сайте новости про события из жизни ЛГБТ (ну кроме судей, ладно). У нас закон тем более запрещает их пропаганду
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Benifacto
1677676037
кто она ваще такая....пустое место....Дзюба хоть и дурачок, но на поле доказал....а ты играешь в никому нафиг ненужный кроме лезбух, твоей родни и друзей, женский футбол! ЛЮБУЮ женскую команду раскатают пацаны 16-18 лет под ОРЕХ! и это было доказано на сборной Австралии(в пятерке сильнейших)! 7-1 они слили пацанам!!!! что еще надо знать про женский футбол????
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lek!
1677676249
Всякие вонючки сейчас будут голос подавать . Зачем вообще публиковать слова какой-то лезби .
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Freyd
1677677184
Бомбандир давно заметил,что скатился в желтизну
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gor77
1677678431
Бомбардир.(((((( Надеюсь, вы в курсе, что ваш сайт нарушает закон о "за пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, включая смену пола, среди лиц любого возраста"??? Тем более, что постоянно "объясняете" кто-что-когда.((( Или у вас редактор, мммм, как бы по-мягче написать, симпатизирует в эту сторону?))) И да, не забудьте меня забанить.)))))))
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ААМ
1677679552
ЛГБТ нечего делать на ветке.
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TANNER
1677680025
письку полизала и сразу гонор появился
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eugen-han
1677681428
Дзюба конечно не силён умственно, но у Карповой с башкой вообще беда, которая её не просто разлагает, а убивает в прямом и переносном смысле этого глагола.
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