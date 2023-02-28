«Одна из самых конченных личностей, которых я встречал в футболе». Агузаров вспомнил, как Широков назвал его клиентов говном

Агент Алан Агузаров рассказал о конфликте с экс-игроком «Зенита» Романом Широковым.

«Широков – одна из самых конченных личностей, которых я встречал в футболе. Вел с ним переговоры (Широков был спортивным директором «Динамо» – прим. «Бомбардира») по продлению Ташаева, тогда в клубе был еще один наш игрок – Рауш.

Мы встретились с Широковым, достаточно хорошо поговорили. Потом созваниваемся, озвучиваю ему условия, которые хочу видеть. На что он мне говорит: «Забери свое говно и катись из клуба».

Звоню ему, он не берет. Я пишу: «Слышь, мудила, подними трубку, пожалуйста». Человек просто ушел со связи. Как выстраивать отношения с человеком, который называет твоих футболистов говном?», – сказал Агузаров.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?