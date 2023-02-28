«Игнатов заборол соперника». Тарханов считает, что судьи ошибочно засчитали гол Зобнина

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов оценил судейские решения в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив».

Спартаковцы победили 4:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ.

«Локо» продолжит выступление в Пути регионов.

– «Спартак» наиграл на победу. Хотя и у «Локо» хватило моментов.

— Но как быть с двумя эпизодами, которые еще долго будут обсуждать? Был ли пенальти на Миранчуке?

— Вот тут у меня четкого мнения до сих пор нет. Сфолил ли Хлусевич? Я по повторам так и не понял. Тут у меня вердикта своего не сложилось.

— Повторы эпизода, когда Игнатов боролся с Тикнизяном перед тем, как сделать голевой пас Зобнину, были довольно четкими.

— Согласен. И тут я не разделяю решения арбитра. Игнатов нарушал правила. Как я понял, судьи, работавшие VAR, посчитали, что была обоюдная борьба.

Но в концовке эпизода спартаковец уже свалил игрока «Локомотива», который ему сопротивления не оказывал! На мой взгляд, это фол. Игнатов соперника заборол руками. Я бы такой гол не засчитал.

Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

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