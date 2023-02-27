Абаскаль рассказал об иерархии пенальтистов в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о том, что Квинси Промес в третий раз пробивал пенальти в концовке кубкового матча с «Локомотивом» (4:2), несмотря на две неудачные попытки.

– Вопрос по концовке. Промес бил три раза, хотя два не забил, это нормальная ситуация?

– Есть футболисты, которые должны бить пенальти. Я бы третий дал Джикии пробить, дать возможность испытать момент счастья, он его заслужил своей игрой.

Но Квинси – наш штатный пенальтист. Может быть, сказалось отсутствие практики... Хорошо, что все‑таки он забил этот гол.

Квинси – первый пенальтист. Есть Соболев, Хлусевич, у них у всех есть способности бить 11‑метровые.

Квинси всегда был первым номером в этом вопросе. Рад за него.

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