В «Волге» отреагировали на новость, что Дзюба мог присоединиться к команде ради матча с «Зенитом»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов подтвердил, что нападающий Артем Дзюба мог перейти в ульяновский клуб, чтобы сыграть с «Зенитом» в 1/4 финала Кубка России.

Ранее о соответствующей договоренности рассказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

«Была договоренность и переговоры о том, что Дзюба может сыграть за «Волгу» в матче Кубка России против «Зенита». Джентельменское соглашение на уровне руководства было.

Это было бы исключительно на один матч. Эта история из серии Павлюченко и «Уфы». Если бы мы играли например с «Торпедо», то, наверное даже не было бы переговоров. Это была просто красивая история», – заявил Савинов.

В итоге 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

«Зенит» в субботу разгромил «Волгу» – 3:0.

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!