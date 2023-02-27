До перехода в «Локомотив» Дзюба давал согласие сыграть за «Волгу» против «Зенита» в Кубке России

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о несостоявшемся переходе Артема Дзюбы в ульяновскую «Волгу».

34-летний футболист был готов присоединиться к команде на один матч – против «Зенита» в 1/4 финала Кубка России.

«Мне рассказали, что до последнего момента Дзюба мог сыграть за «Волгу» против «Зенита». У него была договоренность с Ульяновском, что они заключат с ним контракт на один матч.

Артем был не против такого варианта, но подписал соглашение с «Локомотивом», – сообщил Черданцев.

Контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан до конца сезона.

«Зенит» в субботу разгромил «Волгу» – 3:0.

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