Дюрица: «Дзюба – топ-форвард и голевая машина. Жду от него голов «Спартаку»

Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о форварде столичного клуба Артеме Дзюбе.

«Дзюба присоединился к «Локомотиву» в нужное время. Команде необходимы голы, чтобы исправлять тяжелую ситуацию, в которую они себя загнали. В этом плане Артем – то, что нужно. Дзюба – топ-нападающий, голевая машина. Он принесет пользу «Локомотиву».

Голевое чутье и опыт Артема помогут клубу исправить ситуацию в турнирной таблице. Да и сам Дзюба очень мотивирован доказать всем, что его рано списали со счетов.

Жду от него как можно больше забитых мячей уже в ближайшем матче со «Спартаком». Красно-белых надо проходить», – сказал Дюрица.

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