Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Около 100 тысяч человек оформили Fan ID за последний месяц

27 февраля 2023, 17:56
1

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новые данные по числу болельщиков, оформивших Fan ID.

По данным ведомства, так называемый «паспорт болельщика» получили более 450 тысяч человек.

Чуть более месяца назад сообщалось, что Fan ID получили 350 тысяч человек. Соответственно, за это время паспорт болельщика получили около 100 тысяч человек.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: телеграм-канал Минцифры
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1677512898
Бюджетников бедолаг нагибают ?
Ответить
Главные новости
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
22:15
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
22:09
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
5
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
93
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
8
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
7
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
93
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
12
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
1
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+