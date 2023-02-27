Около 100 тысяч человек оформили Fan ID за последний месяц

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новые данные по числу болельщиков, оформивших Fan ID.

По данным ведомства, так называемый «паспорт болельщика» получили более 450 тысяч человек.

Чуть более месяца назад сообщалось, что Fan ID получили 350 тысяч человек. Соответственно, за это время паспорт болельщика получили около 100 тысяч человек.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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