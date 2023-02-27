«Заранее я бы ничему не радовался». Карпин – о матче сборных России и Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что в марте должен состояться товарищеский матч с командой Ирана.

– В воскресенье РФС сообщил, что достигнута договоренность о проведении матча с Ираном 23 марта в Тегеране. Как отреагировали на новость, довольны, что хоть кто-то согласился играть?

– Никак не отреагировал. Мы же знали о том, что разговоры идут, что, скорее всего, будет игра. Но пока это еще не точно. Заранее я бы ничему не радовался.

– Допускаете, что и в этот раз рыбка сорвется с крючка?

– В нынешнее время произойти может все что угодно. Тем более еще не все досогласовано.

– Первый матч, хотя бы на бумаге, уже известен. Еще ждете игры в марте?

– Ждем.

– Где хотели бы сыграть?

– Да где угодно. Конечно, в России, при своих болельщиках. В идеале, это «Лужники». Но мы же не в идеальном мире живем, так?

– При этом, как вы много раз говорили, что нам не до выбора...

– Да. Но в идеале хотелось бы все другое, и чтобы нас не забанили. Но толку говорить об этом? Что есть, то есть.

– Что вам запомнилось из выступления сборной Ирана на ЧМ-2022?

– Ничего не запомнилось. Я не смотрел и не следил за этой командой. Это раз.

А во-вторых, давайте дождемся, когда проведение матча подтвердят.

Пока что мы имеем? Федерации завершают и согласовывают детали. Так что ничего не завершено и не согласовано.

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