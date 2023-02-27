Ибрагимович: «Когда я в форме, то остаюсь лучшим в мире»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об уровне своей игры.

Накануне швед сыграл впервые с мая.

Он пропустил 9 месяцев из-за операции на колене.

Форварду сейчас 41 год.

«Когда я в форме, то остаюсь лучшим в мире. Я не шучу.

Я много страдал в последнее время, но теперь все изменилось.

Я здесь не для того, чтобы играть по пять минут. Хочу играть матчи целиком!

Если я буду играть на том же уровне, что и сейчас, то останусь в «Милане» на следующий год», – заявил Ибрагимович.

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