Бакаев рассказал, кому посвятил гол «Волге»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев посвятил гол в кубковом матче против «Волги» (3:0) маме.

— Это ваш первый официальный гол в 2023 году. Не хотите посвятить его кому-нибудь?

— Пусть будет мама. Посвящаю его маме!

Это 1-й гол Бакаева за «Зенит» с игры – в 21-м матче.

«Зенит» в следующем раунде сыграет с командой РПЛ.

Петербуржцы не брали Кубок России с 2020 года.

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