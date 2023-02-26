Бакаев рассказал, кому посвятил гол «Волге»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев посвятил гол в кубковом матче против «Волги» (3:0) маме.
— Это ваш первый официальный гол в 2023 году. Не хотите посвятить его кому-нибудь?
— Пусть будет мама. Посвящаю его маме!
- Это 1-й гол Бакаева за «Зенит» с игры – в 21-м матче.
- «Зенит» в следующем раунде сыграет с командой РПЛ.
- Петербуржцы не брали Кубок России с 2020 года.
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Источник: официальный сайт «Зенита»