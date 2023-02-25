Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Волгой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу над «Волгой» (3:0) в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов).

«Первый тайм хороший с нашей стороны. К сожалению, счет после первой половины был достаточно скользким. Первые минуты второго тайма были достаточно нервные, но это и понятно, учитывая и погодные условия, и статус кубкового матча. После второго гола стало спокойнее, комфортнее. Довели дело до победы. Ребята — молодцы, старались, играли хорошо и заслуженно победили», – сказал Семак.

Гол и ассист у форварда «Зенита» Матео Кассьерры.

В следующем раунде «Зенит» сыграет с клубом РПЛ.

На следующей неделе возобновится РПЛ.

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