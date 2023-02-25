Силкин: «Впечатление, что Захарян на чемоданах»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.

«Такое впечатление, что он на чемоданах. Про Турцию разговоры тут шли. Может, он собрался туда, и ему не хочется получать травму, мотивация уже не та. Арсен должен определиться, и тренерский должен определиться, нужен им Захарян или нет. Потому что на поле должен выходить человек, который хочет отдаваться с первой до последней минуты, а не играть один тайм», – сказал Силкин.

Игрока пытается купить «Галатасарай».

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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