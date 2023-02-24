Захарян еще может перейти в «Галатасарай». Руководство клуба встретится с семьей игрока

Трансфер футболиста «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай» еще возможен.

В ближайшее время стамбульцы проведут встречу с игроком и его семьей, написал инсайдер, специализирующийся на «Галатасарае», Якуп Танрип.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!