Захарян еще может перейти в «Галатасарай». Руководство клуба встретится с семьей игрока

Трансфер футболиста «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай» еще возможен.
В ближайшее время стамбульцы проведут встречу с игроком и его семьей, написал инсайдер, специализирующийся на «Галатасарае», Якуп Танрип.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
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Источник: твиттер Якупа Танрипа