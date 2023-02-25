Ари: «Я – русский. Очень рад, что у меня есть российский паспорт»

Бывший форвард сборной России Ари отреагировал на инцидент из кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3). В игрока гостей Вендела бросили банан.

«Это ужасно, что в Вендела кинули банан, так нельзя. Я всегда говорил и буду говорить, что Россия — все равно лучшая страна, в которой хороший президент. Сейчас много негатива вокруг вашей страны, но этих критиков меньшинство. Людей, которые кричат гадости и кидают бананы, нужно выгнать со стадионов навсегда и не допускать на футбол. Это неуважение! Я считаю, что в России больше добрых людей, чем негодяев, как и во многих странах.

В меня бананы не кидали в России, но болельщики «Спартака» во время матча против «Динамо» кричали мне следующее: «Обезьяна, макака, уходи отсюда, иди домой». Это ужасно, мне было неприятно, но я же ничего не делал плохого людям. Для меня Россия — второй дом, я — русский. Почти всю свою карьеру я провел у вас, и мне больно читать плохие новости, как с Венделом, например.

Когда темнокожий человек получает российский паспорт, у меня радуется душа, я рад за Малкома и Клаудиньо. Жаль, что с российским паспортом сложно летать по всему миру, ведь нужна виза, поэтому я использую бразильский. Но я очень рад, что у меня есть российский паспорт», – сказал Ари.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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