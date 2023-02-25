Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зарема предположила, кто бросил банан в Вендела

25 февраля 2023, 18:07
28

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на инцидент из кубкового матча «Волга»«Зенит» (0:3). В игрока гостей Вендела бросили банан.

«Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Алексея Миллера. Прочитали, позавидовали», – сказала Салихова.

  • Накануне Миллер призвал завидовать «Зениту» из-за натурализации Малкома и Клаудиньо.

РПЛ возвращается на следующей неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА, 1
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Волга Вендел Салихова Зарема
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baden69
1677338330
Что ж Федун ей рот не займет, чтоб поменьше мела языком всякую чушь? Да и вообще, какое она имеет отношение к футболу, что ее постоянно цитируют?
Ответить
Persona_non_Grata
1677338670
Бармалеюшка, ФАС !!! )))
Ответить
Иван Петров 1986
1677341837
А что - правильно сказала. Тут и без Гыгыгы понятно.
Ответить
BarStep
1677347792
Уверен! Вот этот текст - чисто её творчество.. Дура-дурою..
Ответить
paracetamol
1677360991
Эта тупая давалка и подкупила кого наверно!
Ответить
шахта Заполярная
1677369594
Немытые весь сайт провоняли.
Ответить
Kollljan
1677393716
Слишком много заремы на сайте.
Ответить
Главные новости
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
21:53
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
21:42
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
21:36
5
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
4
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
6
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
85
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
4
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
11
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+