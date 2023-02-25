Зарема предположила, кто бросил банан в Вендела

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на инцидент из кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3). В игрока гостей Вендела бросили банан.

«Банан в Вендела бросил тот, кто позавидовал словам Алексея Миллера. Прочитали, позавидовали», – сказала Салихова.

Накануне Миллер призвал завидовать «Зениту» из-за натурализации Малкома и Клаудиньо.

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