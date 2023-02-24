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«Завидуйте!». Миллер – о натурализации Малкома и Клаудиньо

24 февраля 2023, 23:20
42

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

— Двух новых россиян в составе «Зенита» поздравили?

— Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (42)
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RUSARM
1677270727
Чему завидовать мюлеру или газпрёму??? Скоро вам то же потоки перекроют,предел есть всему!!!
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PAREVG.
1677270965
ЧЕМУ ЗАВИДОВАТЬ??? Тому что на Руси стало на два мартыхая больше? Очень спорный предмет для зависти. У меня от таких новостей сердце щемит и слезы наворачиваются.
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alp
1677271966
ну вот как то так... у кого то два новых гражданина, а у других один иностранец под следствием....
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Plyash
1677275054
Жаль,что у ГазПромбанды на нормальную футбольную школу для Питерских ребят финансов не хватает,тогда бы и не надо было в Южную американию вкладываться.
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derrik2000
1677275562
А нужно завидовать??? По мне так появился стимул, и очень мощный стимул для главных тренеров других команд, борющихся за звание чемпиона России, у себя строить КОМАНДЫ, а не "ща бразилы выйдут и всё порешают на поле". Зенит, ведь, как КОМАНДА - ПШИК: убери этих двоих новопреставл, тьфу, натурализованных, и что остальные на поле делать будут??? Зря знак вопроса поставил, поскольку и так всегда было видно, что ничего хорошего без этих двух у Зенита не получается. А то "ах, Семак! Гений! Какую команду создал!" Питерским спасибо нужно не Семаку говорить, а Миллеру, поскольку поставляя газ по любой цене - даже ВРАГАМ России - денЮШки на Зенит всегда при нонешней власти будут зело щедро отстёгиваться. А Семак так...неконфликтный и ФСЁ.
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timon2401
1677277110
Действительно, а зачем нам лимит на легионеров))) когда у власти сосущие могут делать любых гражданами Р.Ф...топим за лимит!!!
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mutabor0992
1677281038
Можно подумать вырастили в школе зЫнита...Выдать паспорт любому можно.p.s.Вопрос для болел зенита.А если таким образом поступили бы Спартак,ЦСКА или Динамо?
Ответить
Красногвардейчик
1677300037
Вот из за таких как Миллер, Зенит и ненавидят
Ответить
шахта Заполярная
1677301885
Чему завидовать то - ПОМОЙКЕ
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_Marqella_
1677309074
Сколько же клоунов неадекватных на этом сайте....особенно масковских...
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