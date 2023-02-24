«Завидуйте!». Миллер – о натурализации Малкома и Клаудиньо

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

— Двух новых россиян в составе «Зенита» поздравили?

— Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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