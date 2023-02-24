«Завидуйте!». Миллер – о натурализации Малкома и Клаудиньо

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
— Двух новых россиян в составе «Зенита» поздравили?
— Искренне рад от всей души за Малкома и Клаудиньо. Получение паспорта — доверие страны. Читайте, завидуйте!
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».
Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал «Зенита»