Шалимов назвал основную задачу Дзюбы в «Локомотиве»

Экс-тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов оценил дебют нападающего Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

34-летний футболист сыграл со «Спартаком» в Кубке России.

Он стал лучшим игроком матча, несмотря на поражение «Локо» (0:1).

«У Артема было два явных голевых момента – удар головой в штангу и левой ногой, когда мяч прошел мимо ворот.

Согласен с характеристикой «выдал яркую игру», но это не для табло. От центрфорварда ждут голов, решения исхода матча.

Современный образец центрфорварда – Холанд, до которого почти не доходит мяч, но человек забил уже 32 мяча.

Забей Артем один мяч, и уже ничья, и расклад перед ответным матчем несколько иной.

Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме, но задача нападающего – голы, со всем остальным справятся другие», – сказал Шалимов.

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