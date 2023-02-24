Широков: «Спартак» уже выигрывал Кубок России, ему хватит»

Экс-футболист «Спартака» Роман Широков высказался о фаворитах Кубка России.

«Кто выиграет Кубок? Претендентов много. И не обязательно, что это будет «Зенит».

ЦСКА вчера провел очень неплохой матч, другие команды проявили себя.

Почти каждый год у Кубка России есть команда-сенсация. Его выигрывали такие команды как «Терек» и «Тосно».

Как на счет «Спартака»? Они уже выигрывали, им уже хватит», – заявил Широков.

«Спартак» в 1-м матче 1/4 финала Кубка победил «Локомотив» (1:0).

«Зенит» сыграет ульяновской «Волгой» в субботу.

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