Широков: «Спартак» уже выигрывал Кубок России, ему хватит»

Экс-футболист «Спартака» Роман Широков высказался о фаворитах Кубка России.
«Кто выиграет Кубок? Претендентов много. И не обязательно, что это будет «Зенит».
ЦСКА вчера провел очень неплохой матч, другие команды проявили себя.
Почти каждый год у Кубка России есть команда-сенсация. Его выигрывали такие команды как «Терек» и «Тосно».
Как на счет «Спартака»? Они уже выигрывали, им уже хватит», – заявил Широков.
- «Спартак» в 1-м матче 1/4 финала Кубка победил «Локомотив» (1:0).
- «Зенит» сыграет ульяновской «Волгой» в субботу.
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Источник: «Комсомольская правда»