Медина рассказал, какой город лучше – Москва или Нью-Йорк

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о Москве.

«Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА!

Москва – прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Столица России очень комфортная, мне все здесь нравится. Единственное отличие от США – тут холоднее.

Москва является одним из самых дорогих городов мира – на одном уровне с крупнейшими городами Европы и Америки», – заявил Медина.

Медина забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах этого сезона РПЛ.

Он перешел в ЦСКА в январе 2022 года.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!