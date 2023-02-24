Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Медина рассказал, какой город лучше – Москва или Нью-Йорк

24 февраля 2023, 09:59
1

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о Москве.

«Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА!

Москва – прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Столица России очень комфортная, мне все здесь нравится. Единственное отличие от США – тут холоднее.

Москва является одним из самых дорогих городов мира – на одном уровне с крупнейшими городами Европы и Америки», – заявил Медина.

  • Медина забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах этого сезона РПЛ.
  • Он перешел в ЦСКА в январе 2022 года.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Экс-игрок «Спартака» сделал 1+1 в первых двух матчах за команду Абаскаля 1
Клуб Абаскаля объявил о подписании экс-игрока «Спартака»
Экс-спартаковец Медина нашел новый клуб 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Медина Хесус
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1677227859
Ещё бы он сказал другое!!!! ГЕНИАЛЬНАЯ ИНФА
Ответить
Главные новости
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
21:01
2
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
4
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
66
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
5
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
8
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
Все новости
Все новости
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
20:57
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
1
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
8
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
1
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
15
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
7
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
10
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+