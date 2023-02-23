Тарханов: «Вероятно, Кокорин взялся за ум. Он может вернуться в сборную»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов оценил игру нападающего «Ариса» Александра Кокорина в этом сезоне.

«Если Кокорин будет хорошо играть, то, конечно, может вернуться в сборную Россию. А сейчас он играет хорошо. Забивает, отдаeт голевые передачи.

Видимо, Александр нашeл свою команду и своего тренера. Вероятно, он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу.

Поэтому и показывает такие результаты. Ведь мастерство у него достаточно высокое», – сказал Тарханов.

«Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.

Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

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