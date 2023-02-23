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  • Тарханов: «Вероятно, Кокорин взялся за ум. Он может вернуться в сборную»

Тарханов: «Вероятно, Кокорин взялся за ум. Он может вернуться в сборную»

23 февраля 2023, 22:59
3

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов оценил игру нападающего «Ариса» Александра Кокорина в этом сезоне.

«Если Кокорин будет хорошо играть, то, конечно, может вернуться в сборную Россию. А сейчас он играет хорошо. Забивает, отдаeт голевые передачи.

Видимо, Александр нашeл свою команду и своего тренера. Вероятно, он взялся за ум и стал по-другому относиться к футболу.

Поэтому и показывает такие результаты. Ведь мастерство у него достаточно высокое», – сказал Тарханов.

  • «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
  • Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Тарханов Александр
Комментарии (3)
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шахта Заполярная
1677195118
Как можно взяться за то , чего нет.
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neim
1677207064
Дзюба тоже может вернуться, похоже то же за что-то взялся ((( . Только вот кому она нужна, эта сборная в нынешней ситуации ? Разве только что Карпухе для разнообразия и поддержания штанов.
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zigbert
1677242222
Свежо предание но вериться с трудом.
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