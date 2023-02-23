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  • Ловчев: «Почему в Москве нельзя было построить хотя бы один стадион с крышей?»

Ловчев: «Почему в Москве нельзя было построить хотя бы один стадион с крышей?»

23 февраля 2023, 17:51
7

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался прокомментировал проведение матча Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1) при температуре минус 11 градусов.

«Ничего странного не произошло, в феврале бывает холодно, тут не подгадаешь. И претензии у меня не к календарю и не к его составителям, а более глобальные. Когда у нас строили стадионы к ЧМ, неужели нельзя было в Москве предусмотреть хотя бы один с крышей, как в Петербурге.

Дорого? Но почему в Питере пошли на это, а в Москве люди по 90 минут стоят на морозе? Зимы у нас не меняются, слышу призывы играть чуть не в январе. Зачем? Если хотите так, сделайте одну арену с крышей, пусть там играют.

Ведь сейчас в том же Черкизово умыли газон на пару месяцев на такой морозе. Глобально ничего страшного, а если на частности посмотреть — ну кому охота в такой холод и играть, и смотреть? Давайте думать о стадионе с крышей», — написал Ловчев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Кубок Спартак Локомотив Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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PAREVG.
1677166550
Геркус хотел произвести реконструкцию стадиона Локо, жаль что не успел... А по моему мнению, у нас, в России, все что севернее Воронежа, нужно строить с крышей.
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BarStep
1677168634
«Почему в Москве нельзя было построить хотя бы один стадион с крышей?» Потому что в Москве одни федуны и иже с ними их федунихи..
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aaaaahhhh
1677176794
Крыша пошла Якунину на шубохранилище.
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