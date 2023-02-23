Семак: «Поле в Ульяновске сыграет на руку «Волге». Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от кубкового матча с «Волгой» в Ульяновске.

— В чем, на ваш взгляд, сильные стороны соперника? Будут ли ему на руку поле и погодные условия? Или в подобных обстоятельствах все равны?

— Думаю, конечно, на руку. Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и техническом оснащении игроков, игра становится более простой, на первый план выходит движение, борьба, единоборства, подборы. Качество поля, как мы видим по матчам, которые уже были сыграны, имеет значение.

Что касается «Волги», то это очень хорошая команда, которая играет в хороший футбол: быстрый, интенсивный. Матчи, которые мы видели, нам понравились. Тем не менее, кубковые встречи всегда отличаются — это матчи без права на ошибку, и здесь шансы всегда пятьдесят на пятьдесят.

Кубковый матч запланирован на 25 февраля.

«Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?