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  • Семак: «Поле в Ульяновске сыграет на руку «Волге». Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе»

Семак: «Поле в Ульяновске сыграет на руку «Волге». Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе»

23 февраля 2023, 15:59
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от кубкового матча с «Волгой» в Ульяновске.

— В чем, на ваш взгляд, сильные стороны соперника? Будут ли ему на руку поле и погодные условия? Или в подобных обстоятельствах все равны?

— Думаю, конечно, на руку. Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и техническом оснащении игроков, игра становится более простой, на первый план выходит движение, борьба, единоборства, подборы. Качество поля, как мы видим по матчам, которые уже были сыграны, имеет значение.

Что касается «Волги», то это очень хорошая команда, которая играет в хороший футбол: быстрый, интенсивный. Матчи, которые мы видели, нам понравились. Тем не менее, кубковые встречи всегда отличаются — это матчи без права на ошибку, и здесь шансы всегда пятьдесят на пятьдесят.

  • Кубковый матч запланирован на 25 февраля.
  • «Зенит» предлагал сыграть в Санкт-Петербурге из-за проблем с газоном в Ульяновске.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

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Источник: сайт «Зенит»
Россия. Кубок Зенит Волга Семак Сергей
Комментарии (9)
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jek718875
1677159085
Заранее начал соломку стелить, слабачок, нет чтоб сказать:да мы вдуем им на любом поле, при любой погоде
Ответить
nemolod
1677160397
У настоящих мастеров даже на самом плохом поле техника и физика все равно на порядок выше!
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NewLife
1677161745
Чем больше неоправданного издежа о гегемонизме, тем громче скулеж о том, что кое-кому яйца мешают.
Ответить
subbotaspartak
1677164426
На плохой поляне готовится хорошая почва на случай поражения.
Ответить
ААМ
1677169092
Играть, а не искать оправданий.
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Ziklop
1677177743
соломку стелит Семак, надо ставить на победу Волги? поставлю на ничью на победу рука не поднимается!
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