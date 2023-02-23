Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол‑игрока меньше»

Тихонов: «После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол‑игрока меньше»

23 февраля 2023, 12:47
5

Андрей Тихонов поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Галактионов угадал с заменами. Он дал установку своей команде на второй тайм выходить и прессинговать, потому что по такому полю могли быть любые ошибки в передачах.

Глушенкова можно было выпускать пораньше. Тактика замен Галактионова сработала.

После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол‑игрока меньше, потому что он не центральный нападающий, куда его поставили.

Промесу и Мартинсу нужно набирать форму на сезон, чувство игры у Промеса немного пропало.

Лучший игрок матча – Пруцев, именно на нем строится полузащита. Мне нравится, что он делает на поле.

Что касается ответного матча, нас ожидает очень интересный матч. 1:0 – ерунда, тем более игра в Москве, все болельщики рядом», – сказал Тихонов.

  • «Локо» дома проиграл со счетом 0:1.
  • Ответная встреча состоится 27 февраля.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

Еще по теме:
⚡️ Кубок России. «Спартак» во 2-й раз победил «Локомотив» (4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ, Промес не реализовал пенальти 87
Шишкин оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на победу в кубковом дерби
Более миллиона рублей было отправлено на благотворительность по итогам матча «Локомотив» – «Спартак» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Локомотив Промес Квинси Тихонов Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1677146511
Промес пока не показал себя, но во-первых - игрового времени было только 30 мин, во вторых - не был на сборах и подождем немного, в третьих - привычного партнера по атаки у него действительно не было, в четвертых - на таком поле, в таких погодных условиях вообще трудно что-либо ожидать. Так что - ПОДОЖДЕМ...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1677152072
Объективная оценка. "*
Ответить
eugen-han
1677157915
Промес хочет стать доктором Элбаном.
Ответить
k611
1677165590
Промеса не было на сборах вместе с командой.Это по матчу было видно, он выпадал из игры. Естественно нужно время чтобы войти в игровой ритм в команде.
Ответить
Главные новости
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
20:41
1
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
52
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
4
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
7
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
14
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
6
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+