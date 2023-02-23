Тихонов: «После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол‑игрока меньше»

Андрей Тихонов поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Галактионов угадал с заменами. Он дал установку своей команде на второй тайм выходить и прессинговать, потому что по такому полю могли быть любые ошибки в передачах.

Глушенкова можно было выпускать пораньше. Тактика замен Галактионова сработала.

После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол‑игрока меньше, потому что он не центральный нападающий, куда его поставили.

Промесу и Мартинсу нужно набирать форму на сезон, чувство игры у Промеса немного пропало.

Лучший игрок матча – Пруцев, именно на нем строится полузащита. Мне нравится, что он делает на поле.

Что касается ответного матча, нас ожидает очень интересный матч. 1:0 – ерунда, тем более игра в Москве, все болельщики рядом», – сказал Тихонов.

«Локо» дома проиграл со счетом 0:1.

Ответная встреча состоится 27 февраля.

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