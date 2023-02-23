Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче «Лейпциг» – «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отсутствии замен в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

«Если у меня есть право сделать пять замен, то это не значит, что я должен их все использовать.

Я достаточно хороший тренер, чтобы решать, что мне делать, а что нет.

Я был вполне доволен тем, что видел на поле», – заявил Гвардиола.

«Сити» упустил победу над «Лейпцигом» – ничья 1:1.

Ответный матч состоится 14 марта в Англии.

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