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    «Шикарный матч. Призываю всех оформить Fan ID». Президент РПЛ – после игры «Локомотив» – «Спартак»

    Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от кубкового матча «Локомотив»«Спартак» (0:1).

    «Шикарный матч, обстановка. Поздравляю всех с рестартом. Сегодня смотрел на трибуны, и призываю всех оформить Fan ID и приходить на стадионы», – сказал Алаев.

    • С весны Fan ID необходим на всех стадионах РПЛ.
    • В Кубке России индивидуальные паспорта фанатов не действуют до финала.
    • Ответный матч «Спартака» и «Локо» намечен на 27 февраля.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Sport24

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    22.02.2023 22:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 23 февраля, 08:08

      АХАХАХАХАХАХААХХААХАХ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      Artemka444 23 февраля, 00:32

      Что они курят???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 22 февраля, 23:44

      Не митингуй дядя!!!А аЙ ди засунь себе в айНус!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 22 февраля, 23:08

      Призываю признать фануйди вредным для футбола и отменить !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 22:52

      Урод , а ты не на трибуны смотри , а на трибуне 2 часа на морозе постой.
      Идиоты.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      Нуф-Нуф 22 февраля, 22:50

      А сам оформил?

      3
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