«Шикарный матч. Призываю всех оформить Fan ID». Президент РПЛ – после игры «Локомотив» – «Спартак»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от кубкового матча «Локомотив» – «Спартак» (0:1).

«Шикарный матч, обстановка. Поздравляю всех с рестартом. Сегодня смотрел на трибуны, и призываю всех оформить Fan ID и приходить на стадионы», – сказал Алаев.

С весны Fan ID необходим на всех стадионах РПЛ.

В Кубке России индивидуальные паспорта фанатов не действуют до финала.

Ответный матч «Спартака» и «Локо» намечен на 27 февраля.

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