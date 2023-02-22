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  • Акинфеев и Джикия взяли под опеку четырех сирот, чья мама попала под поезд

Акинфеев и Джикия взяли под опеку четырех сирот, чья мама попала под поезд

22 февраля 2023, 08:37
8

Капитаны ЦСКА и «Спартака» Игорь Акинфеев и Георгий Джикия будут помогать луховицкой семье, оставшейся без родителей.

«Все мы сегодня так или иначе окружены злостью и негативом, поэтому каждый добрый поступок в наше время дорогого стоит. Хочу рассказать вам об инициативе, которую поддержали капитан «Спартака» Георгий Джикия и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

Несколько дней назад в моем родном городе Луховицы произошла трагедия. Проезжающим мимо поездом была задета женщина, которая от полученных ран скончалась. Годом ранее ушел из жизни ее муж. Четверо детей стали сиротами. Футболисты сразу откликнулись на призыв о помощи и пообещали, что будут и дальше следить за судьбой детей.

Если честно, я пустил слезу. У трагедии нет клубных цветов, помогать ближнему сегодня важно как никогда», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • Акинфеев и Джикия вместе играли за сборную России.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Джикия Георгий
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1677046593
Мужики молодцы!
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3meeeD
1677046896
Поступок заслуживающий уважения
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Bozigit
1677050744
Красавцы. Хороший пример для остальных
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NewLife
1677051723
Пример другим футболистам.
Ответить
АЛЕКС 58
1677061810
Мужской поступок,достойный уважения!
Ответить
vladik12
1677064848
Реально до слез.
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petlyra
1677069073
молодцы мужики. Слов нет. Надеюсь у них все получится.
Ответить
vovan55
1677143159
Настоящие МУЖИКИ!!!
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