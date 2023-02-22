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    Акинфеев и Джикия взяли под опеку четырех сирот, чья мама попала под поезд

    Капитаны ЦСКА и «Спартака» Игорь Акинфеев и Георгий Джикия будут помогать луховицкой семье, оставшейся без родителей.

    «Все мы сегодня так или иначе окружены злостью и негативом, поэтому каждый добрый поступок в наше время дорогого стоит. Хочу рассказать вам об инициативе, которую поддержали капитан «Спартака» Георгий Джикия и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

    Несколько дней назад в моем родном городе Луховицы произошла трагедия. Проезжающим мимо поездом была задета женщина, которая от полученных ран скончалась. Годом ранее ушел из жизни ее муж. Четверо детей стали сиротами. Футболисты сразу откликнулись на призыв о помощи и пообещали, что будут и дальше следить за судьбой детей.

    Если честно, я пустил слезу. У трагедии нет клубных цветов, помогать ближнему сегодня важно как никогда», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Акинфеев и Джикия вместе играли за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    22.02.2023 08:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +840

      vovan55 23 февраля, 12:05

      Настоящие МУЖИКИ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 22 февраля, 15:31

      молодцы мужики. Слов нет. Надеюсь у них все получится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля, 14:45

      Такие поступки должны быть нормой. Респект!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 22 февраля, 14:20

      Реально до слез.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2573

      АЛЕКС 58 22 февраля, 13:30

      Мужской поступок,достойный уважения!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля, 10:42

      Пример другим футболистам.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 22 февраля, 10:25

      Красавцы. Хороший пример для остальных

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka 22 февраля, 10:25

      Это правильно .Это уважуха !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +871

      3meeeD 22 февраля, 09:21

      Поступок заслуживающий уважения

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 22 февраля, 09:16

      Мужики молодцы!

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