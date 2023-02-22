Акинфеев и Джикия взяли под опеку четырех сирот, чья мама попала под поезд

Капитаны ЦСКА и «Спартака» Игорь Акинфеев и Георгий Джикия будут помогать луховицкой семье, оставшейся без родителей.

«Все мы сегодня так или иначе окружены злостью и негативом, поэтому каждый добрый поступок в наше время дорогого стоит. Хочу рассказать вам об инициативе, которую поддержали капитан «Спартака» Георгий Джикия и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

Несколько дней назад в моем родном городе Луховицы произошла трагедия. Проезжающим мимо поездом была задета женщина, которая от полученных ран скончалась. Годом ранее ушел из жизни ее муж. Четверо детей стали сиротами. Футболисты сразу откликнулись на призыв о помощи и пообещали, что будут и дальше следить за судьбой детей.

Если честно, я пустил слезу. У трагедии нет клубных цветов, помогать ближнему сегодня важно как никогда», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Акинфеев и Джикия вместе играли за сборную России.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!