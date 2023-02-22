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    Лига чемпионов. «Наполи» победил «Айнтрахт» (2:0), Хвича не забил пенальти и отдал ассист

    «Наполи» победил «Айнтрахт» (2:0) на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Полузащитник итальянского клуба Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу и не реализовал пенальти на 36-й минуте.

    Ответная игра состоится 15 марта в Неаполе.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Осимхен, 40; 0:2 – Ди Лоренцо, 65.

    Удаления: Коло-Муани, 58 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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