«Ливерпуль» и «Реал» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Англии.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Байчетич, Хендерсон, Гакпо, Нуньес, Салах.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», одна ничья. В последний раз команды встречались в мае 2022 года – мадридцы выиграли в финале ЛЧ со счетом 1:0. Гол забил Винисиус.

Коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» – 2.26

Ничья – 3.53

Победа «Реала» – 3.08

Где смотреть матч Ливерпуль – Реал

Прогноз на матч Ливерпуль – Реал