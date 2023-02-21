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    «Ливерпуль» – «Реал»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» и «Реал» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Байчетич, Хендерсон, Гакпо, Нуньес, Салах.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.

    Судья: Иштван Ковач (Румыния)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 6
    • Желтые карточки: 22 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», одна ничья. В последний раз команды встречались в мае 2022 года – мадридцы выиграли в финале ЛЧ со счетом 1:0. Гол забил Винисиус.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ливерпуля» – 2.26
    • Ничья – 3.53
    • Победа «Реала» – 3.08

    Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Ливерпуля» меньше (1,5). Кф. 1.91

    Где смотреть матч Ливерпуль – Реал

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    Источник: «Бомбардир»

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