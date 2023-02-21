«Ливерпуль» и «Реал» назвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Англии.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Байчетич, Хендерсон, Гакпо, Нуньес, Салах.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.
Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», одна ничья. В последний раз команды встречались в мае 2022 года – мадридцы выиграли в финале ЛЧ со счетом 1:0. Гол забил Винисиус.
Коэффициенты:
- Победа «Ливерпуля» – 2.26
- Ничья – 3.53
- Победа «Реала» – 3.08
Где смотреть матч Ливерпуль – Реал
Источник: «Бомбардир»