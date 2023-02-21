«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатно 17000 рублей и ставь на матч

Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Англии.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», одна ничья. В последний раз команды встречались в мае 2022 года – мадридцы выиграли в финале ЛЧ со счетом 1:0. Гол забил Винисиус.

Игра состоится во вторник, 21 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 2,46. На ничью – 3,60. На выигрыш «Реала» можно поставить за 2,90.

Прогноз на матч Ливерпуль – Реал