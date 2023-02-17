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    Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Реал»: 1/8 финала Лиги чемпионов, 21 февраля 2023

    «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Англии.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», одна ничья. В последний раз команды встречались в мае 2022 года – мадридцы выиграли в финале ЛЧ со счетом 1:0. Гол забил Винисиус.

    • Игра состоится во вторник, 21 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 2,46. На ничью – 3,60. На выигрыш «Реала» можно поставить за 2,90.

    Источник: «Бомбардир»

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