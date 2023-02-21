«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Англии. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Ливерпуль: Алиссон Бекер – Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джозеф Гомес – Стефан Байчетич, Фабиньо, Джордан Хендерсон – Дарвин Нуньес, Мохамед Салах, Роберто Фирмино.
- Реал: Андрей Лунин – Давид Алаба, Эдер Милитао, Начо, Даниэль Карвахаль – Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Дани Себальос – Родриго Гоэс, Марко Асенсио, Карим Бензема.
Судья: Иштван Ковач (Румыния)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 6
- Желтые карточки: 22 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», одна ничья. В последний раз команды встречались в мае 2022 года – мадридцы выиграли в финале ЛЧ со счетом 1:0. Гол забил Винисиус.
Коэффициенты:
- Победа «Ливерпуля» – 2.26
- Ничья – 3.53
- Победа «Реала» – 3.08
Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Ливерпуля» меньше (1,5). Кф. 1.91
Источник: «Бомбардир»