«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Англии. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Иштван Ковач (Румыния)

Матчей в еврокубках этого сезона: 6

Желтые карточки: 22 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала», одна ничья. В последний раз команды встречались в мае 2022 года – мадридцы выиграли в финале ЛЧ со счетом 1:0. Гол забил Винисиус.

Коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» – 2.26

Ничья – 3.53

Победа «Реала» – 3.08

Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Ливерпуля» меньше (1,5). Кф. 1.91

Где смотреть матч Ливерпуль – Реал