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    «Еще одно нововведение». Безбородов даст интервью перед дерби «Локомотив» – «Спартак»

    Стало известно еще одно нововведение, которое будет опробовано в рамках матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» – «Спартак».

    «Перед завтрашним матчем «Локо» и «Спартака» будет опробовано еще одно нововведение. Главный судья матча Владислав Безбородов даст интервью прямо перед началом игры», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласился пустить журналистов в раздевалку после матча, но только в случае победы. «Спартак» отказался от этой идеи.

    • «Локо» примет «Спартак» 22 февраля.
    • Ответный матч состоится 27 февраля.

    Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +282

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Поставили судью из старой гвардии Фердуна. При судействе Безбородова Спартак выигрывал 22 раза. Ручной рекордсмен хряков. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +11947

      R_a_i_n 1 час назад

      Тогда и после игры тоже интервью взять. По горячим следам так сказать обсудить спорные решения, объяснить трактовку принятых решений.

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      Рейтинг: +2374

      serglider > R_a_i_n 1 час назад

      Думаете кто-то из матчтэвошников отважиться задать ему такой вопрос? Не смешите мои шнурки!

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      Рейтинг: +11947

      R_a_i_n > serglider 1 час назад

      Ну хотя бы попытаться))) Ну мало ли.

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      Рейтинг: +192

      Рыло свина 1 час назад

      Лучше если судья после свои решения объяснит.

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