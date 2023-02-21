«Еще одно нововведение». Безбородов даст интервью перед дерби «Локомотив» – «Спартак»

Стало известно еще одно нововведение, которое будет опробовано в рамках матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» – «Спартак».

«Перед завтрашним матчем «Локо» и «Спартака» будет опробовано еще одно нововведение. Главный судья матча Владислав Безбородов даст интервью прямо перед началом игры», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласился пустить журналистов в раздевалку после матча, но только в случае победы. «Спартак» отказался от этой идеи.

«Локо» примет «Спартак» 22 февраля.

Ответный матч состоится 27 февраля.

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