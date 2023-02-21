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    «Спартак» отказал в допуске журналистов в раздевалку после дерби с «Локомотивом»

    «Матч ТВ» обратился в «Спартак» для согласования визита журналистов в раздевалку команды по окончании матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

    Московский клуб отказал основному вещателю турнира.

    «Матч ТВ» просил об активностях во время и после дерби: размещение микрофонов на скамейке, интервью с запасными по ходу матча и посещение раздевалки после игры (в случае победы).

    «Спартак» не согласовал ни одну из активностей, поскольку они, по мнению клуба, нарушают процесс управления командой.

    Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    – Нет, мы не пустим никого в раздевалку, ни «Матч ТВ», ни вас [журналистов].

    – Почему?

    – Мы не планировали подобную активность, норма не является обязательной по регламенту.

    – Это чье такое решение?

    – Клуба.

    – Кого конкретно?

    – «Спартака».

    – Проявление жеста доброй воли не планируется?

    – Жесты доброй воли к регламенту отношения не имеют. Могу напомнить, что после нашей победы в Кубке России в 2022 году все желающие, в том числе и вы, были в нашей раздевалке.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +144

      Нуф-Нуф 5 минут назад

      И это - правильно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Бригадный 29 минут назад

      Хрюканы правильно делают. Будет матч - тогда и лезьте к хрюканам с вопросами. Матч то знаковый, с интригой. Порвет Новый Шериф бригаду хрюканов или оставит интригу на второй матч. Давно такой интриги не було в нашей колхозной лиге.

      1
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      Рейтинг: +67232

      portero 49 минут назад

      Это футбол однако, а журнашлюхам лишь бы шоу грязное устроить с провокациями...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1945

      jek718875 1 час назад

      Не хотят чтоб со свинным рылом лезли в народную команду

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > jek718875 56 минут назад

      Скорее народные журналисты увидят свиные рыла. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Боятся, что увидят грызню пауков в банке! Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 57 минут назад

      Развальцованный, ваш продажный срачТВ не устраивает команду, да и много кого. Что тебе не понятно?

      2
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 47 минут назад

      Сиди молча, схлопывая пузырьки газа в кишечнике и не хрюкай. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 45 минут назад

      Развальцованный бушует. Ни как пукан схлопнули в очередной раз?

      0
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 36 минут назад

      Некогда мне и не по чину с тобой лясы точить. Да и тебе Райка пора на панель к вокзалу в твоём Мухосранске. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 35 минут назад

      Твой чин в помойке сортировать дерьмо. Гыгыгыканный!

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 32 минуты назад

      Прополоскай свой рот шалашовка. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 29 минут назад

      Кто тебе разрешил о гигиене говорить, ты смердящий на ветках ??

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 25 минут назад

      Твой пук засчитан. гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 22 минуты назад

      Кстати, ты вместо гыгыгы можешь писать дрищпупук например. Тебе ооочень идет! Ну просто послушай как звучит - развальцованный дрищпупук))) Ну звучит же!

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 18 минут назад

      Сама поняла, что написала? Что, словесная нефтескважина иссякла? Гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 17 минут назад

      Ты допился, что читать разучился?

      0
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 15 минут назад

      Я тебе пытаюсь объяснить, что у меня спинного мозга больше чем у тебя головного. Гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 13 минут назад

      У тебя вместо спинного мозга семенная жидкость твоих любовников, как после этого ты вообще можешь что-то объяснять, чудовище?

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      ...
      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 12 минут назад

      Рая, у тебя понос слов от запора мыслей!!!! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 10 минут назад

      Развальцованный, у тебя высер головного мозга на всех ветках Спартака.

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      ...
      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 9 минут назад

      Кто там за порогом хрюкнул? Кто к нам сунул пятачек? Гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 7 минут назад

      Да это любовничек твой, принес тебе пожрать!

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 5 минут назад

      Вы шо, с мозгами поссорились? гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 4 минуты назад

      Откуда ты знаешь слово мозг?? Или ты загуглил 100 статусов для гыгыгшных?

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 46 секунд назад

      Мой мозг даст фору твоему развивающему. Гыгыгы

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