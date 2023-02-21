«Спартак» отказал в допуске журналистов в раздевалку после дерби с «Локомотивом»

«Матч ТВ» обратился в «Спартак» для согласования визита журналистов в раздевалку команды по окончании матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

Московский клуб отказал основному вещателю турнира.

«Матч ТВ» просил об активностях во время и после дерби: размещение микрофонов на скамейке, интервью с запасными по ходу матча и посещение раздевалки после игры (в случае победы).

«Спартак» не согласовал ни одну из активностей, поскольку они, по мнению клуба, нарушают процесс управления командой.

Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

– Нет, мы не пустим никого в раздевалку, ни «Матч ТВ», ни вас [журналистов].

– Почему?

– Мы не планировали подобную активность, норма не является обязательной по регламенту.

– Это чье такое решение?

– Клуба.

– Кого конкретно?

– «Спартака».

– Проявление жеста доброй воли не планируется?

– Жесты доброй воли к регламенту отношения не имеют. Могу напомнить, что после нашей победы в Кубке России в 2022 году все желающие, в том числе и вы, были в нашей раздевалке.

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