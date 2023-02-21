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  • «Спартак» отказал в допуске журналистов в раздевалку после дерби с «Локомотивом»

«Спартак» отказал в допуске журналистов в раздевалку после дерби с «Локомотивом»

21 февраля 2023, 18:09
5

«Матч ТВ» обратился в «Спартак» для согласования визита журналистов в раздевалку команды по окончании матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

Московский клуб отказал основному вещателю турнира.

«Матч ТВ» просил об активностях во время и после дерби: размещение микрофонов на скамейке, интервью с запасными по ходу матча и посещение раздевалки после игры (в случае победы).

«Спартак» не согласовал ни одну из активностей, поскольку они, по мнению клуба, нарушают процесс управления командой.

Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

– Нет, мы не пустим никого в раздевалку, ни «Матч ТВ», ни вас [журналистов].

– Почему?

– Мы не планировали подобную активность, норма не является обязательной по регламенту.

– Это чье такое решение?

– Клуба.

– Кого конкретно?

– «Спартака».

– Проявление жеста доброй воли не планируется?

– Жесты доброй воли к регламенту отношения не имеют. Могу напомнить, что после нашей победы в Кубке России в 2022 году все желающие, в том числе и вы, были в нашей раздевалке.

Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Локомотив
Комментарии (5)
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jek718875
1676993589
Не хотят чтоб со свинным рылом лезли в народную команду
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portero
1676994463
Это футбол однако, а журнашлюхам лишь бы шоу грязное устроить с провокациями...
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Бригадный
1676995607
Хрюканы правильно делают. Будет матч - тогда и лезьте к хрюканам с вопросами. Матч то знаковый, с интригой. Порвет Новый Шериф бригаду хрюканов или оставит интригу на второй матч. Давно такой интриги не було в нашей колхозной лиге.
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Нуф-Нуф
1676997075
И это - правильно!
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serglider
1676997521
Интересно девки пляшут! В перерыве тренер команды дает установку игрокам на второй тайм, а соперники слушают и смотрят это в прямом эфире))) Понятно, что телевизионщики хотят сделать шоу, но до абсурда доводить не стоит! Закончится матч можно и поснимать и интервью взять.
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