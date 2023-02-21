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    «Локомотив» пустит журналистов в раздевалку после дерби со «Спартаком» в случае победы

    «Локомотив», в отличие от «Спартака», согласился пустить журналистов в раздевалку после матча 1/4 финала Кубка России.

    «Локомотив» согласился пустить журналистов «Матч ТВ» в раздевалку после игры, но только в случае победы. По журналистам других изданий решение будет приниматься уже завтра на совещании.

    При этом, по размещению звукозаписывающей аппаратуры у тренерской скамейки, «Локо» пока также находится в раздумьях», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • «Локо» примет «Спартак» 22 февраля.
    • Ответный матч состоится 27 февраля.

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    Источник: «Мутко против»

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