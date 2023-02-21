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  • «Я вообще такого никогда не видел». Слуцкий – о газоне в Ульяновске, где сыграет «Зенит»

«Я вообще такого никогда не видел». Слуцкий – о газоне в Ульяновске, где сыграет «Зенит»

21 февраля 2023, 18:29
5

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал состояние поля на стадионе «Труд» в Ульяновске.

  • Там сыграют «Волга» и «Зенит» в 1/4 финала Кубка России.
  • Матч состоится 25 февраля в 14:30 мск.

«Мы в этом сезоне с «Рубином» дважды играли в Ульяновске. Я вообще такого никогда не видел.

На естественное поле был брошен кусок искусственного, который был прошит к первому. Даже тогда, когда мы там играли, поле было ужасающим.

Понятно, что для Ульяновска это большое событие, там на «Рубин» приходил полный стадион, а на «Зенит» придeт два, но если вы хотите привозить такие команды и абсолютно заслуженно попадаете в эту стадию, будьте любезны заниматься инфраструктурой», – сказал Слуцкий.

Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Кубок Зенит Волга Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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jek718875
1676993722
За то бабло что получают футболёры, я и на асфальте согласен играть
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serglider
1676995872
Леня спустись на землю! Те бабки что ввалили в питерское стадион-НЛО можно было построить стадионы 30-ти тысячники европейского уровня во всех городах России с населением от 500 тыс. человек! Все бабки страны концентрируются в двух столицах страны, при этом Леня и ему подобные удивляются, что где-то что-то не строится и чем-то не "занимаются")))
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Нуф-Нуф
1676996960
А что, Лёня теперь агрономом в РФС устроился?
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nemolod
1677005854
Что раньше вместо построения коммунизма в стране был построен коммунизм в одном городе,что сейчас вместо когда-то перед чм-2018 провозглашения построения крытых стадионов в РФ был построен лишь один! А теперь возмущаются качеством полей в регионах,тем более в феврале (составители календаря решили что в феврале уже весна наступает) (кстати у продавцов одежды и обуви весенне-летний сезон в феврале начинается)!
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