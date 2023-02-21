«Я вообще такого никогда не видел». Слуцкий – о газоне в Ульяновске, где сыграет «Зенит»

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал состояние поля на стадионе «Труд» в Ульяновске.
«Мы в этом сезоне с «Рубином» дважды играли в Ульяновске. Я вообще такого никогда не видел.
На естественное поле был брошен кусок искусственного, который был прошит к первому. Даже тогда, когда мы там играли, поле было ужасающим.
Понятно, что для Ульяновска это большое событие, там на «Рубин» приходил полный стадион, а на «Зенит» придeт два, но если вы хотите привозить такие команды и абсолютно заслуженно попадаете в эту стадию, будьте любезны заниматься инфраструктурой», – сказал Слуцкий.
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Источник: «Коммент.Шоу»