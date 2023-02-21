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    «Я вообще такого никогда не видел». Слуцкий – о газоне в Ульяновске, где сыграет «Зенит»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал состояние поля на стадионе «Труд» в Ульяновске.

    • Там сыграют «Волга» и «Зенит» в 1/4 финала Кубка России.
    • Матч состоится 25 февраля в 14:30 мск.

    «Мы в этом сезоне с «Рубином» дважды играли в Ульяновске. Я вообще такого никогда не видел.

    На естественное поле был брошен кусок искусственного, который был прошит к первому. Даже тогда, когда мы там играли, поле было ужасающим.

    Понятно, что для Ульяновска это большое событие, там на «Рубин» приходил полный стадион, а на «Зенит» придeт два, но если вы хотите привозить такие команды и абсолютно заслуженно попадаете в эту стадию, будьте любезны заниматься инфраструктурой», – сказал Слуцкий.

    Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?

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    Где смотреть матч «Волга» – «Зенит»: 1/4 финала Кубка России, 25 февраля 2023 1
    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +144

      Нуф-Нуф 7 минут назад

      А что, Лёня теперь агрономом в РФС устроился?

      0
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      Рейтинг: +2371

      serglider 25 минут назад

      Леня спустись на землю! Те бабки что ввалили в питерское стадион-НЛО можно было построить стадионы 30-ти тысячники европейского уровня во всех городах России с населением от 500 тыс. человек! Все бабки страны концентрируются в двух столицах страны, при этом Леня и ему подобные удивляются, что где-то что-то не строится и чем-то не "занимаются")))

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) 54 минуты назад

      Травмоопасно. Придётся осторожненько поставить Волгу на место. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 39 минут назад

      Что будешь делать развальцованный, если Волга поставит конкретно тебя на твое законное место? Петушатник оно называется, если ты с пьяну забыл.

      2
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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 34 минуты назад

      О, вот и природа во всей красе! Чувствуешь? Это твой IQ падает. Гыгыгы 3 раза.

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 31 минуту назад

      Тебя еще не поставили на твое место, не переживай, еще можешь гыгыгыкать... Помойку очередную отсортируй или дерьмо за собой убери на ветках. Полезным займись, или тебя займут.

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      Рейтинг: +187

      Литейный 4 (returned) > R_a_i_n 24 минуты назад

      В твою голову Райка мысли приходят умирать. Гыгыгы

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      Рейтинг: +11928

      R_a_i_n > Литейный 4 (returned) 21 минуту назад

      Кому то в голову мысли приходят, а кто-то в рот йухи чужие принимает. Кому что!

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      Рейтинг: +1945

      jek718875 1 час назад

      За то бабло что получают футболёры, я и на асфальте согласен играть

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