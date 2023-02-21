Зуев прокомментировал свое возвращение в «Крылья Советов»

Новичок «Крыльев Советов» Александр Зуев поделился эмоциями в связи с переходом в самарский клуб.

«Очень рад вернуться в Самару, здесь замечательный город и крутые болельщики. Буду стараться по максимуму помогать команде. Вперeд, «Крылья», – сказал Зуев.

Вингер перешел из «Химок» на правах свободного агента.

Он заключил контракт до лета 2023 года.

Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне-2016/17.

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