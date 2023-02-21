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    Зуев прокомментировал свое возвращение в «Крылья Советов»

    Новичок «Крыльев Советов» Александр Зуев поделился эмоциями в связи с переходом в самарский клуб.

    «Очень рад вернуться в Самару, здесь замечательный город и крутые болельщики. Буду стараться по максимуму помогать команде. Вперeд, «Крылья», – сказал Зуев.

    • Вингер перешел из «Химок» на правах свободного агента.
    • Он заключил контракт до лета 2023 года.
    • Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне-2016/17.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +264

      eugen-han 13 минут назад

      Трудоустроился на 4-е месяца, а там опять поиски нового клуба.

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