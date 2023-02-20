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    Итальянский журналист рассказал, как в Серии А относятся к россиянам: «Гораздо лучше покупать игроков из Африки и Южной Америки»

    Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки рассказал об отношении итальянских клубов к игрокам из России.

    «Честно говоря, думаю, что ФИФА и УЕФА не запрещают итальянским клубам покупать российских игроков. Но итальянские клубы в целом не заинтересованы в приобретении российских футболистов.

    Гораздо лучше покупать игроков из других, более конкурентоспособных европейских стран, а также из Южной Америки и Африки, чем из России», — заявил Франки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14228

      Skull_Boy 37 минут назад

      Ясен хрен, если футбольная лига Замбии рейтингом стоит выше, чем РПЛ

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