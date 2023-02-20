Итальянский журналист рассказал, как в Серии А относятся к россиянам: «Гораздо лучше покупать игроков из Африки и Южной Америки»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки рассказал об отношении итальянских клубов к игрокам из России.

«Честно говоря, думаю, что ФИФА и УЕФА не запрещают итальянским клубам покупать российских игроков. Но итальянские клубы в целом не заинтересованы в приобретении российских футболистов.

Гораздо лучше покупать игроков из других, более конкурентоспособных европейских стран, а также из Южной Америки и Африки, чем из России», — заявил Франки.

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