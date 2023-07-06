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    Три топ-клуба АПЛ претендуют на чемпиона мира Дибалу

    Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии.

    Интерес к аргентинцу, выигравшему в декабре ЧМ-2022, проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

    До 31 июля его можно выкупить за фиксированную сумму отступных – 12 миллионов евро.

    Приоритет 29-летнего футболиста – остаться в нынешней команде.

    • В прошлом сезоне Дибала забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.
    • Зарплата форварда в «Роме» – 6 млн евро в год.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4356

      mutabor0992 3 часа назад

      Какой то Дибала -Шариков!"Я на своих 12 аршинах сидел и буду сидеть."("Собачье сердце" М.Булгаков)А как же карьерный рост?p.s.С этим физруком он(Дибала) ничего не выиграет.

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      Рейтинг: +2139

      ItalianFootball 3 часа назад

      Там по ЗП мутно все. Да и опцию 12 лямов можно отменить продлив автоматически контракт с фикс. повышение ЗП (не помню правда доскольки).

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