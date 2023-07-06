Три топ-клуба АПЛ претендуют на чемпиона мира Дибалу

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии.

Интерес к аргентинцу, выигравшему в декабре ЧМ-2022, проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

До 31 июля его можно выкупить за фиксированную сумму отступных – 12 миллионов евро.

Приоритет 29-летнего футболиста – остаться в нынешней команде.