Три топ-клуба АПЛ претендуют на чемпиона мира Дибалу

Какой то Дибала -Шариков!"Я на своих 12 аршинах сидел и буду сидеть."("Собачье сердце" М.Булгаков)А как же карьерный рост?p.s.С этим физруком он(Дибала) ничего не выиграет.
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии.
Интерес к аргентинцу, выигравшему в декабре ЧМ-2022, проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».
До 31 июля его можно выкупить за фиксированную сумму отступных – 12 миллионов евро.
Приоритет 29-летнего футболиста – остаться в нынешней команде.
- В прошлом сезоне Дибала забил 18 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.
- Зарплата форварда в «Роме» – 6 млн евро в год.