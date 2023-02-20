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  • «Крылья Советов» ведут переговоры о подписании вингера «Химок»

«Крылья Советов» ведут переговоры о подписании вингера «Химок»

20 февраля 2023, 09:36

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что клуб работает над переходом флангового нападающего «Химок» Александра Зуева.

«Идет процесс подписания контракта с Александром Зуевым. Надеемся, он финишируется и все будет хорошо.

Совет директоров должен утвердить или заявить футболиста – на таких этапах мы сейчас находимся.

Что касается моего отношения как главного тренера, я дал свое добро. Мы на него полностью рассчитываем, как и на любого игрока нашей команды.

В «Химках» Зуев провел полсезона, но до этого был игроком «Рубина» и «Ростова» – крепкие и сильные коллективы, где он имел достаточного игрового времени в стартовом составе.

Думаем, его уровень позволит ему конкурировать за место в составе, и тренировки это подтверждают. Мы уверены: своим видением футбола Александр найдет себя в нашей команде», – сказал Осинькин.

  • В этом сезоне 26-летний Зуев провел за «Химки» 16 матчей без голевых действий.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Химки Зуев Александр
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